MWC 2022 : Huawei lance sa nouvelle tablette MatePad à partir de 279 €

Huawei a eu un « Super » MWC 2022. La société a révélé son tout premier PC tout-en-un, de nouveaux ordinateurs portables au design épuré, une nouvelle tablette avec un écran E Ink, et bien plus encore. Cependant, l’un des appareils qui sont passés inaperçus lors de l’événement est la nouvelle MatePad. La nouvelle MatePad de Huawei commence à 279 € en Europe, et pour ce prix, c’est une solide concurrente de l’iPad de 9e génération.

La Huawei MatePad est dotée d’un grand écran FullView de 10,4 pouces à l’avant. Cet écran offre une résolution 2K, soit 2 000 x 1 200 pixels, et un ratio écran/châssis de plus de 80 %. Huawei indique également que la tablette est certifiée TÜV Rheinland pour une faible lumière bleue et sans scintillement. L’écran prend également en charge le nouveau stylet M-Pencil de seconde génération de Huawei afin que vous puissiez réaliser tous vos travaux créatifs sur le grand écran.

La tablette ne fait que 7,35 mm d’épaisseur et ne pèse que 450 g, ce qui la rend plus fine et plus légère que l’iPad de 9e génération d’Apple. Cependant, elle est un peu juste sur le plan des spécifications. Il y a un processeur Kirin 820 sous le capot et la tablette ne dispose que de 4 Go de RAM (même sur la variante la plus haut de gamme). Huawei vendra trois variantes de la nouvelle MatePad : 64 Go, 128 Go, et une variante de 128 Go avec le Huawei Smart Keyboard inclus dans la boîte.

En dehors de cela, la nouvelle MatePad est livrée avec une caméra frontale de 8 mégapixels, une caméra arrière de 8 mégapixels et une batterie d’une capacité de 7 250 mAh. La tablette est livrée avec un chargeur 10V/2,25 A dans la boîte. Sur le plan de la connectivité et des ports, la MatePad dispose d’un port USB 2.0 Type-C, d’un lecteur de carte micro SD et de la prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1.

Alimentée par HarmonyOS 2

La tablette est alimentée par le propre HarmonyOS 2 de Huawei, car elle ne peut pas utiliser Android de Google — elle va néanmoins un support à l’initiative Super Device de la firme chinoise. Ainsi, la tablette dispose de fonctionnalités telles que le glisser-déposer de fichiers, la collaboration multi-écrans, le mode étendu, le multitâche, et bien plus encore.

Concernant son prix, la Huawei MatePad (2022) coûte 279 euros pour 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, 319 euros pour 4 Go/128 Go et enfin 379 euros pour le modèle de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais avec le Smart Keyboard inclut.

Huawei n’a pas encore annoncé les détails de la disponibilité de la MatePad.