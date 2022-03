La lampe enceinte Bluetooth Vapperby de IKEA est équipée de Spotify Tap

IKEA se déchaîne avec les revendications marketing en disant que Vapperby est « une étape importante dans le voyage d’IKEA pour démocratiser la musique… augmenter l’expérience utilisateur, abaisser les seuils et rendre la musique et la lumière facilement accessibles ».

La société affirme que la LED blanche est suffisamment lumineuse pour illuminer votre soirée, tout en offrant un son à 360°. Vous pouvez rester éclairé et profiter du son pendant 12 heures , et recharger l’objet par le câble USB-C inclus.

Cette lampe LED qui fait office d’enceinte Bluetooth (ou vice-versa) est également résistante à la poussière et aux éclaboussures d’eau (IP65) et est conçue pour l’été à venir (suffisante pour résister à un orage occasionnel, mais certainement pas pour un plongeon dans une piscine). Illuminez votre jardin ou votre barbecue avec style, ou quelque chose dans cet esprit.

Les incursions de IKEA dans le domaine de l’audio connecté se poursuivent ! Si vous êtes un fan des lanternes de poche de la vieille école, mais que vous souhaitez qu’un peu de musique en sorte (c’est une notion étrange, d’accord), IKEA a une nouvelle offre juste pour vous. L’enceinte Bluetooth Vapperby de IKEA est désormais officielle, avec son look vintage et son bouton Spotify Tap (qui n’était auparavant disponible que sur une variété de casques).