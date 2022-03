La mise à jour 14.0.0 de la Nintendo Switch apporte des dossiers pour organiser les jeux sur l’écran d’accueil

La mise à jour 14.0.0 de la Nintendo Switch introduit une fonctionnalité de dossier dans l’interface utilisateur de la console de jeu hybride/portative, permettant à ses utilisateurs d’organiser leurs jeux.

Selon une information de Polygon, Nintendo a finalement apporté l’une des fonctionnalités très demandées que la Switch n’avait pas encore obtenues jusqu’à présent : les dossiers, qui permettent aux joueurs d’organiser leurs jeux depuis l’écran d’accueil. La nouvelle fonctionnalité très demandée par Nintendo est lancée sur la console Switch avec sa dernière mise à jour de système, connue sous le nom de version 14.0.0.

Une fois que les utilisateurs de la Switch ont mis à jour leur console de jeu avec le dernier patch système, il existe désormais une option pour organiser l’écran d’accueil, que le géant technologique appelle « Groupes ».

La nouvelle fonctionnalité Groupes permet aux propriétaires de la console Switch d’organiser leurs jeux dans des dossiers. Nintendo laisse les utilisateurs créer jusqu’à 100 groupes au total. En plus de cela, ils pourraient ajouter environ 200 jeux à l’intérieur de chaque dossier.

Nintendo of America a présenté la nouvelle fonctionnalité de dossier sur la dernière mise à jour de la Switch, en précisant qu’elle permet aux utilisateurs de « créer des groupes pour les logiciels sur la console ».

The latest #NintendoSwitch update is now available, including a new feature to create groups for software on the console.

More information: https://t.co/RuNTfgEKBl pic.twitter.com/UFiwuOc1fw

—Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 22, 2022