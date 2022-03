Honor se prépare à une annonce mystérieuse le 29 mars

Une mystérieuse invitation fait le tour du web — il semble que Honor se prépare à un lancement de produit le 29 mars. Même si nous n’avons rien pu trouver sur les canaux officiels de Honor, GizChina a publié l’invitation et affirme que nous sommes sur le point d’avoir un smartphone Honor magique à la fin du mois.

Les gars de GizChina citent des « sources de réseau » qui affirment que Honor annoncera des smartphones d’entrée et de milieu de gamme pour le marché mondial. Et bien que l’information doive être prise avec des pincettes, il est possible que les mystérieux appareils soient de la série X (le X étant par coïncidence approprié pour renforcer le facteur mystère).

Les modèles supposés sont le Honor X9 5G, le Honor X8 et le Honor X7. Le Honor X8 a déjà été annoncé officiellement en Chine avec un processeur Snapdragon 680 de Qualcomm, un écran full HD+ (2 388 x 1 080 pixels) de 6,7 pouces, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Une caméra de 16 mégapixels est disponible à l’avant, et une quadruple caméra dans la configuration de 64 + 5 + 2 + 2 mégapixels est à l’arrière.

Les spécifications des deux autres candidats à ce lancement printanier restent un mystère pour l’instant. À en juger par les spécifications du X8, et le fait que les deux autres appareils sont positionnés autour de lui, nous devrions nous attendre à des spécifications analogues, le X9 5G étant le plus prometteur.

Les fleurons sont déjà lancés

Honor a annoncé un certain nombre de nouveaux produits au MWC 2022 le mois dernier, notamment les Earbuds 3 Pro et Honor Watch GS 3, aux côtés du fleuron Honor Magic 4 Pro avec son support de charge rapide de 100 W.

De plus, la semaine dernière, la marque Honor a annoncé le smartphone Magic 4 Ultimate Edition. Le smartphone sera mis en vente plus tard cette année et sera disponible en deux options de couleur — blanc et noir.