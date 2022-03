OnePlus pourrait bientôt lancer une smartwatch de la marque Nord

La mise à jour 14.0.0 de la Nintendo Switch apporte des dossiers pour organiser les jeux sur l'écran d'accueil

Les appareils de la marque Nord de OnePlus ont toujours été destinés aux acheteurs ayant un budget serré. Après avoir déployé avec succès des smartphones compétitifs dans le marché du milieu de gamme, un récent rapport a affirmé que la marque Nord explore maintenant des moyens de pénétrer d’autres marchés, comme les écouteurs sans fil entièrement sans fil. Néanmoins, il semble que OnePlus ne travaille pas seulement sur des écouteurs sans fil de la marque Nord, mais aussi sur une smartwatch.

Le rapport provient d’un informateur fiable, Yogesh Brar relayé par 91 Mobiles, qui affirme que OnePlus a travaillé sur une smartwatch de marque Nord derrière des portes closes. On ne sait pas grand-chose de cette smartwatch pour le moment, mais Brar affirme qu’elle sera vendue entre 5 000 et 8 000 roupies (60 à 95 euros). Ce prix est bien inférieur à celui de la première smartwatch de OnePlus, la OnePlus Watch, vendue 130 euros.

La source spécule que la smartwatch de la gamme Nord sera dotée de fonctionnalités telles que « le capteur de fréquence cardiaque, le moniteur SpO2, le suivi du sommeil, le décompte des pas, les notifications du smartphone, le contrôle de la musique, entre autres ».

Mais, rien n’est confirmé pour l’instant. Sur la base du prix, on peut également spéculer que la smartwatch ne fonctionnera pas sous WearOS, mais sous le propre OS smartwatch de OnePlus — ce qui signifie essentiellement qu’elle n’aura pas accès au Play Store et ne supportera pas d’applications tierces.

Cependant, la source est en mesure de confirmer que la smartwatch sera présentée aux côtés du Nord 3 dans la seconde moitié de cette année — le smartphone lui-même devrait être une mise à niveau notable par rapport au Nord 2 et disposer d’une charge rapide de 150 W.

Redorer son blason sur les wearables

OnePlus n’a pas eu beaucoup de succès avec sa gamme de wearables jusqu’à présent. La société détenue par BBK a lancé l’année dernière le OnePlus Band et la OnePlus Watch, respectivement son premier bracelet connecté et sa première smartwatch. Aucun des deux produits n’a reçu un accueil formidable, mais malgré cet échec, OnePlus ne semble pas avoir renoncé à ses ambitions en matière de wearables. L’entreprise cherche clairement à élargir son portefeuille de produits au-delà des smartphones en Inde — l’un de ses marchés clés, avec des téléviseurs connectés, des écouteurs sans fil, des tours de cou, et plus encore.

Si beaucoup salueront l’arrivée d’un wearable abordable de OnePlus, la Nord Watch aura une rude concurrence dans cette tranche de prix. En outre, il lui faudra livrer une bataille difficile pour être à la hauteur de l’engouement suscité par la OnePlus Watch originale, qui n’a pas répondu aux attentes.