Le drone DJI M30 devient autonome grâce à une nouvelle station d’accueil

Alors que les drones grand public de DJI se caractérisent par une conception portable et pliable, les drones d’entreprise de la société sont beaucoup trop encombrants pour un sac à dos. Cela change avec le lancement du Matrice 30 (M30) de DJI, son premier drone véritablement portable pour les professionnels.

Le M30 est le premier drone d’entreprise de DJI avec des bras pliables. Il ne pèse que 3,5 kg et, une fois replié, il mesure 36,32 cm de long, 21,34 cm de large et 19,81 cm de haut. C’est assez petit pour un spacieux sac à dos, bien qu’il soit encore assez volumineux par rapport aux drones Mavic de DJI.

Le M30 est notamment doté d’une résistance aux intempéries IP55 et peut tolérer des températures allant de -20 °C à 50 °C. Les vidéos de lancement montrent le drone en train de traverser une tempête et de flotter près d’un bâtiment en flammes. De plus, DJI affirme que son dernier modèle peut braver des vents violents, une averse et même un temps glacial et neigeux à haute altitude.

Et tout comme le drone, la télécommande DJI RC Plus qui l’accompagne est également résistante aux éléments avec une construction certifiée IP54 et peut être utilisée sous la pluie.

En ce qui concerne le matériel d’imagerie, le DJI M30 est armé d’une caméra de 48 mégapixels, qui s’appuie sur un capteur CMOS de 1/2 pouce pouvant offrir un zoom optique 16x et un zoom numérique 200x, soit deux fois plus que le Galaxy S22 Ultra de Samsung. La caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels est également dotée d’un télémètre laser pour une reconnaissance et un positionnement plus précis des objets jusqu’à 1,2 km de distance. La caméra principale peut également capturer des photos 8K, tandis que les vidéos 4K sont plafonnées à 30 images par seconde.

DJI Dock, une astucieuse station d’accueil

Et la robustesse est très importante ici, car le M30 est le premier drone de DJI à supporter le nouveau DJI Dock. Cette station d’accueil robuste s’installe sur un chantier ou à l’arrière d’une camionnette pour permettre des vols autonomes de routine. Elle peut envoyer le drone en mission jusqu’à 7 km de distance, et comporte même des caméras de surveillance et une station météo intégrées. La station permet donc aux drones de la série M30 de couvrir un itinéraire préprogrammé pour la reconnaissance et de revenir de manière autonome à la station pour des sessions de recharge.

Mais les drones de la série M30 ne sont pas les seuls à être équipés de dispositifs de protection contre les intempéries. Le DJI Dock dispose d’une cabine intérieure climatisée qui peut amener les batteries du drone à la température optimale pour la recharge, même si la température extérieure descend jusqu’à moins -35℃ ou monte jusqu’à 50℃. La coque résistante à la poussière et à l’eau est classée IP55, tandis que les composants internes offrent une protection contre les intrusions de niveau IP67. En outre, un port pour dongle 4G se trouve sur la station d’accueil et une batterie de secours se trouve à l’intérieur pour garantir que le drone revienne en toute sécurité dans les scénarios de panne de courant.

Un prix très élevé

Il est à noter que le drone M30 ne dispose que d’une autonomie de 41 minutes. Il semble que cette faible autonomie soit un compromis nécessaire pour la taille compacte du drone. Cela dit, la station d’accueil DJI peut recharger le M30 en 25 minutes seulement, mais j’imagine que cela sera surtout utile pour les vols de routine ou autonomes.

Le DJI M30 est désormais disponible au prix de 10 000 dollars (aucune information sur le prix en France). DJI vend également un drone M30T amélioré, qui comporte des améliorations telles qu’une caméra thermique. Comme on pouvait s’y attendre, le M30T coûte la somme astronomique de 14 000 dollars.