OnePlus travaille sur des écouteurs dans sa gamme Nord

Bien que nous puissions nous attendre à ce que l’accessoire audio soit livré avec le support de l’annulation active du bruit (ANC), l’assistant vocal, les commandes tactiles, et plus encore. Étant donné que les appareils Nord sont généralement des appareils abordables, les écouteurs de la gamme Nord pourraient venir avec un prix très abordable , un peu comme les écouteurs OnePlus Buds Z.

Il est révélé qu’avec une nouvelle marque, OnePlus pourrait également opter pour un nouveau design plus flamboyant . Le design semble différent de tous les OnePlus Buds que nous avons vus jusqu’à présent. Contrairement aux OnePlus Buds Pro, les écouteurs de la gamme Nord ont une tige plus courte, mais plus large . Tout en gardant un design intra-auriculaire, les embouts semblent être anguleux, ce qui pourrait éventuellement être pour assurer un meilleur ajustement.

OnePlus a une part équitable de produits audio, qui sont à la fois riches en fonctionnalités et abordables. La société prévoit maintenant de lancer une nouvelle paire d’écouteurs véritablement sans fil, et cette fois, elle devrait arriver sous la gamme Nord, axé pour les petits budgets. Cela marquerait l’entrée de la gamme Nord dans le marché de l’audio.