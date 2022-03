La fuite de l’iPhone 14 laisse présager une augmentation surprenante de sa taille

Vous aimez la taille de votre géant iPhone 13 Pro Max ou de votre minuscule iPhone 13 mini ? Eh bien, ne comptez pas sur l’achat d’une version améliorée qui vous rendra aussi heureux, parce qu’il semble que la série d’iPhone 14 va atteindre des sommets.

C’est ce qu’a révélé une fuite fiable, @shadow_leak, qui a tweeté des spécifications d’écran pour les quatre modèles d’iPhone 14 que nous attendons. Les informations comprennent les tailles d’écran, les chipsets, les matériaux d’affichage et la RAM des appareils.

Selon la source, l’iPhone 14 et le 14 Pro auront tous deux un écran de 6,06 pouces, tandis que le 14 Max et le 14 Pro Max auront un écran de 6,68 pouces. Les modèles Pro utiliseraient la nouvelle puce A16 Bionic et des écrans LPTO (pour une fréquence de rafraîchissement variable), tandis que les modèles non Pro seraient équipés de l’ancienne puce A15 Bionic et d’écrans à 60 Hz.

• iPhone 14: 6.06″ Flexible OLED Screen, A15 Bionic, 6GB RAM • iPhone 14 Max: 6.68″ Flexible OLED Screen, A15 Bionic, 6GB RAM • iPhone 14 Pro: 6.06″ Flexible OLED LTPO Screen, A16 Bionic, 6GB RAM • iPhone 14 Pro Max: 6.68″ Flexible OLED LTPO Screen, A16 Bionic, 6GB RAM — Sam (@Shadow_Leak) March 20, 2022

Tous les smartphones seront apparemment équipés de 6 Go de RAM et des écrans Flexible OLED — c’est juste le nom du matériau de l’écran, cela ne signifie pas que ce sont des smartphones pliables.

Il ne semble pas qu’il y ait un iPhone 14 mini, mais les personnes qui suivent les fuites d’Apple ne seront pas surprises par cela, car nous l’avons déjà entendu plein de fois de la part des sources. Donc si vous aimez les petits smartphones, vous allez être déçu que le plus petit membre de la famille soit maintenant beaucoup plus grand.

L’iPhone SE 3 s’adresse aux petites mains

Cependant, si vous aimez les gros smartphones, vous devez également être prévenu, car les deux smartphones Max sont en fait un tout petit peu plus petits que l’iPhone 13 Pro Max. Ce dernier a un écran de 6,7 pouces, ce qui est un peu plus grand que les 6,68 pouces proposés ici.

Si vous refusez d’utiliser un smartphone doté d’un écran de plus de 6 pouces, et que vous seriez autrement déçu qu’il n’y ait pas d’iPhone 14 mini, j’ai une nouvelle pour vous : il est déjà disponible à l’achat. Enfin, pas exactement sous ce nom — Apple l’appelle l’iPhone SE (2022). Le tout nouvel iPhone « abordable » de la société correspond en gros à ce que l’on attend d’un iPhone 14 mini. C’est un petit smartphone doté du chipset A15 Bionic, de la connectivité 5G et d’un prix inférieur à celui de ses grands frères. Bien sûr, il est assez éloigné de l’aspect que nous imaginons pour l’iPhone 14, avec son massif menton (bord sous l’écran) et son bouton Touch ID, mais il est assez proche dans d’autres domaines.

Donc si vous avez besoin d’un petit iPhone, l’iPhone SE 3 est l’appareil qu’il vous faut. Et si vous avez besoin d’un grand iPhone ? Eh bien, vous feriez mieux de vous en tenir à votre iPhone 13 Pro Max pour le moment.