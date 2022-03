Microsoft ajoute un message sur les PC non pris en charge fonctionnant sous Windows 11

La sortie de Windows 11 a suscité une vive controverse dans le monde Windows, car le nouveau système d’exploitation a mis à jour la configuration requise et a donc laissé de côté des appareils qui, du moins sur le papier, étaient parfaitement capables de l’exécuter. Et bien qu’officiellement Windows 11 ne soit pas proposé aux appareils qui ne sont pas considérés comme éligibles pour la mise à jour, il existe toujours des moyens de faire fonctionner le système d’exploitation sur ces ordinateurs.

Avec les bons réglages, il a toujours été possible d’exécuter Windows 11 sur des appareils qui ne répondent pas aux spécifications minimales, mais Microsoft prend désormais cette pratique plus au sérieux. Un mois seulement après l’apparition de messages de bannière pour certains Windows Insiders exécutant le système d’exploitation sur des PC non pris en charge, Microsoft envoie désormais des messages d’avertissement plus importants aux membres Windows Insider à ce sujet.

Il semblerait que les dernières versions Windows Insider Beta et Release Preview de Windows 11 ajoutent un filigrane sur le bureau : la configuration requise n’est pas respectée, allez dans les paramètres pour en savoir plus. Cette dernière initiative de Microsoft a été confirmée par plusieurs utilisateurs de Twitter, dont l’un a partagé la capture d’écran ci-dessous. Microsoft n’a pas confirmé le déploiement de ce filigrane dans les changelogs.

Il est important de noter que le message ne s’affiche pas au-dessus des applications, comme le ferait le filigrane pour l’exécution d’une version sans licence de Windows. Il invite simplement les utilisateurs à se rendre dans l’application Paramètres, qui comporte un lien « En savoir plus » qui renvoie les utilisateurs vers le site d’assistance de Microsoft pour obtenir des conseils sur les installations non prises en charge de Windows 11.

Les exigences matérielles controversées signifient que Windows 11 ne prend officiellement en charge que les processeurs Intel Coffee Lake ou Zen+ et Zen 2 de 8e génération et plus, laissant des millions de PC derrière elle. Toute personne ayant utilisé la solution de contournement commencera à voir cet avertissement dans Windows 11.

Un effet incitatif à changer ?

Évidemment, ce message est toujours d’actualité. En effet, un nombre encore plus grand de personnes ne faisant pas partie du programme Windows Insider et utilisant des PC non pris en charge pourraient bientôt le voir. Si l’on se réfère au passé, il pourrait bien s’écouler quelques semaines ou quelques mois avant que ces versions bêta de Windows 11 ne parviennent aux utilisateurs de Windows 11. Bien entendu, cela suppose que Microsoft ne change pas d’avis, comme elle l’a fait lors de la récente controverse sur les « publicités » et les astuces dans l’Explorateur de fichiers de Windows 11.

Par le passé, Microsoft a empêché les utilisateurs de Windows de personnaliser certains aspects des PC si Windows n’était pas activé. Toutefois, rien n’indique encore si cela se produira pour les PC non pris en charge. Des modifications du registre peuvent également être utilisées pour supprimer ce nouveau filigrane, mais je vous le déconseille, car cela pourrait finir par endommager ou corrompre votre PC au point de nécessiter des réparations.