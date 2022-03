Meta veut faire des appels vidéo 3D holographiques une réalité

En plus de travailler au développement du Métaverse et d’autres équipements liés au Métaverse, Meta (anciennement connu sous le nom de Facebook) travaille sur un moyen pour les utilisateurs de passer des appels vidéo en 3D à leurs proches, selon un brevet déposé par le géant des réseaux sociaux en 2020.

Comme le souligne TheNextWeb, le brevet, intitulé « Conversations 3D dans une réalité artificielle », détaille les plans de développement de Meta pour une nouvelle technologie de communication qui permettra aux gens de « capturer et transmettre des versions 3D » d’eux-mêmes pour passer des appels vidéo plus réalistes. Cette technologie serait différente du concept de Métaverse qui permet aux utilisateurs d’entrer dans un environnement virtuel avec leurs avatars numériques pour interagir avec d’autres utilisateurs. Au lieu de cela, cette technologie vise à permettre aux utilisateurs de faire des conversations en 3D dans le monde réel pour une expérience plus réaliste pour les vidéoconférences.

« Un système de conversation en 3D peut faciliter les conversations en 3D dans un environnement de réalité augmentée, permettant aux participants à la conversation d’apparaître comme s’ils étaient face à face. Le système de conversation 3D peut accomplir cela avec un pipeline d’étapes de traitement de données, qui peut inclure des étapes de calibrage, de capture, d’identification et de filtrage, de compression, de décompression, de reconstruction, de rendu et d’affichage », peut-on lire dans le brevet.

Comme vous pouvez l’imaginer, cette technologie d’appel en 3D vous permettra de vous connecter à votre proche sous une forme tridimensionnelle plutôt qu’en 2D. Le brevet mentionne une variété de dispositifs, y compris des lunettes AR et des casques AR/VR, des smartphones, ou peut-être un hologramme qui pourrait potentiellement devenir les outils principaux d’un tel système de communication 3 D.

Il est également révélé que cette technologie prendra en charge des filtres basés sur l’IA pour modifier les arrière-plans, supprimer les casques AR, et plus encore pour rendre la conversation plus réaliste. Toutefois, il convient de mentionner que, bien que le brevet ait été déposé en 2020, il n’a pas encore été accordé par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO).

Encore dans un brevet

En outre, la technologie est actuellement dans sa phase de brevet, et il est donc possible qu’elle ne voie jamais le jour à l’avenir, tout comme de nombreux autres brevets de différentes entreprises.

Néanmoins, avec la diminution du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Meta sur le marché et les autres controverses entourant Facebook, l’entreprise souhaiterait perturber le secteur de la communication avec ses dernières technologies. Ainsi, la société pourrait accélérer le développement d’un tel système de conversation 3D pour regagner sa position de première société sociale sur le marché.