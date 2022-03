Le démontage de l’iPhone SE (2022) révèle la présence d’une plus grande batterie à l’intérieur

L’autre question que vous vous posez peut-être est de savoir si l’écran de l’ancien modèle fonctionnera sur le nouveau ? Là encore, la réponse est « non ». Les connecteurs sont les mêmes, mais il semble qu’Apple reconnaisse lorsque vous essayez d’utiliser un écran de l’ancien smartphone et que le logiciel désactive la saisie tactile, de sorte que l’écran devient inutile.

Le démontage répond également à une question importante : la batterie de l’iPhone SE de 2020 fonctionnera-t-elle sur le nouveau modèle de 2022 ? La réponse est non, car Apple a légèrement modifié le connecteur de la batterie, et même si elle s’insère physiquement au même endroit, le connecteur ne permet pas de l’utiliser.

La grande nouvelle est que nous connaissons maintenant la capacité de la batterie de l’iPhone SE (2022) , et étonnamment, nous avons une plus grande capacité sur ce nouveau modèle par rapport à celui de la génération précédente .