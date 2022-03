Google permet de supprimer les 15 dernières minutes de l’historique de recherche sur Android

Google a récemment commencé le déploiement d’une fonctionnalité très attendue sur son propre système d’exploitation mobile. L’option permettant d’effacer les 15 dernières minutes de l’historique de recherche est maintenant déployée progressivement pour les utilisateurs d’Android. Découverte par Mishaal Rahman, la fonctionnalité n’est pour l’instant disponible que pour un petit nombre d’utilisateurs sur Android, mais Google a confirmé à The Verge que le déploiement est en cours en ce moment même.

« Nous sommes en train de déployer cette fonctionnalité sur l’application Google pour Android et nous nous attendons à ce qu’elle soit disponible pour tous ceux qui utilisent l’application dans les prochaines semaines », a déclaré Ned Adriance, porte-parole de Google. « Nous continuons à explorer les moyens d’apporter cette fonctionnalité utile à d’autres plateformes ».

Le déploiement de cette fonctionnalité sur les appareils Android intervient plus tard que prévu, puisque le géant de la recherche basé à Mountain View avait initialement promis de la sortir en 2021.

