Le démontage du Mac Studio révèle un stockage SSD potentiellement évolutif

Apple a annoncé le Mac Studio au début du mois et la nouvelle catégorie de Mac de bureau a finalement été rendue disponible le weekend dernier. De nombreux YouTubers et les premières critiques ont suggéré que les nouveaux Mac Studio d’Apple ne sont pas évolutifs. Cependant, une vidéo de démontage du Mac Studio réalisée par un célèbre YouTubeur a révélé une potentielle évolution.

Pendant le démontage du Mac Studio par Max Tech, l’animateur de la chaîne, Max Yuryev, a découvert quelque chose de très intéressant sur le nouveau matériel d’Apple : deux ports SSD. Cela signifie peut-être que le stockage du Mac Studio peut être mis à niveau.

Autre bonne nouvelle : les emplacements SSD semblent relativement faciles d’accès. Dans la vidéo, Yuryev retire le support en caoutchouc du Mac Studio pour révéler quatre vis reliant la partie inférieure du boîtier de l’appareil. Après avoir retiré ce panneau, Yuryev repère deux ports SSD nichés sous l’alimentation du Mac Studio qui, selon lui, peuvent être accessibles sans avoir à démonter davantage l’appareil (5:46).

Alors que Yuryev continue à démonter le Studio, en retirant son alimentation et son support en aluminium, il examine de plus près les ports SSD (8:24). À première vue, il dit que les ports ressemblent à ceux de son Mac Pro 2019, mais lorsqu’il essaie le SSD du Mac Pro, il ne correspond pas tout à fait. Le kit SSD d’Apple pour le Mac Pro permet aux utilisateurs de remplacer leur SSD existant par un SSD prenant en charge jusqu’à 8 To de stockage.

Mais comme le souligne Yuryev, la note d’Apple sur la page produit du Mac Studio indique clairement que les utilisateurs ne peuvent pas accéder au stockage de l’appareil. « Le stockage du Mac Studio n’est pas accessible aux utilisateurs », indique la note d’Apple. « Si vous pensez avoir besoin d’une plus grande capacité de stockage à l’avenir, envisagez de configurer une capacité supérieure ».

Un SSD évolutif ?

Le Mac Studio peut être configuré avec jusqu’à 8 To de stockage interne ; le modèle standard avec 512 Go de stockage SSD coûte 2 299 euros, et l’ajout de 8 To entraîne un supplément de 2 760 euros. Bien que le stockage interne du Mac Studio puisse être mis à niveau à un moment donné, il convient de noter que la RAM étant intégrée à la puce M1 d’Apple, il n’y a aucun moyen de la mettre à niveau après l’achat de la machine.

Nous ne savons pas si nous aurons un kit d’installation de SSD DIY analogue pour le Mac Studio à l’avenir, car la formulation d’Apple suggère qu’elle souhaite que ce travail soit effectué par un professionnel. Apple permet actuellement aux utilisateurs d’apporter leurs iMac Pro dans les Apple Store ou chez des prestataires de services agréés pour ajouter de la RAM, mais cela n’empêche pas les amateurs du DIY de le faire eux-mêmes avec des composants tiers (comme ceux proposés par le fournisseur de pièces détachées pour Mac OWC).