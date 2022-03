TikTok déploie ses Stories à la manière de Snapchat pour un plus grand nombre d’utilisateurs

L’ajout d’une vidéo ou d’une photo à une story fonctionne de manière très analogue à la prise d’une photo ou d’une vidéo pour la fonction standard de TikTok, avec les mêmes outils d’édition, effets, filtres et sons. Cependant, contrairement à une vidéo TikTok classique, les Stories n’apparaîtront pas directement sur votre profil ou votre flux et disparaîtront après 24 heures .

you might also like