Google vous permet de supprimer les 15 dernières minutes d’historique de recherche sur iOS

La nouvelle option a été révélée en même temps que plusieurs autres améliorations de la recherche et de Chrome lors de la conférence I/O 2021 et est maintenant disponible pour tous. Sur la version de bureau, vos options pour supprimer les recherches sont limitées à la configuration de votre historique pour qu’il s’efface automatiquement tous les 3, 18 ou 36 mois (18 mois est la valeur par défaut pour les nouveaux comptes), ou à la suppression des recherches à la main. Vous pouvez voir à quoi ressemble la nouvelle option dans l’application iOS.

Dans le but d’offrir aux utilisateurs un plus grand contrôle sur la façon dont ils souhaitent gérer leurs données personnelles, Google a désormais ajouté la possibilité de supprimer les 15 dernières minutes de l’historique de recherche en un seul tap . Voici comment utiliser cette fonctionnalité pour garder le contrôle de l’historique de vos recherches.