Samsung va mettre en place un programme de pièces recyclées certifiées pour les amateurs du DIY

Même si Samsung a fait la une de l’actualité pour toutes les mauvaises raisons ces derniers temps, on ne peut nier que l’entreprise a — au moins au cours des derniers mois — été avant-gardiste lorsqu’il s’agit d’apporter des changements majeurs à ses politiques en faveur des consommateurs. En mars dernier, le géant mondial des smartphones Samsung a annoncé un programme de réparation par DIY en collaboration avec iFixit.

Dans le cadre de ce programme, Samsung encouragera non seulement les gens à effectuer des réparations artisanales sur les smartphones qu’ils ont achetés, mais la société vendra également les pièces de rechange qui rendront l’ensemble du processus moins pénible et moins ennuyeux pour les utilisateurs.

En plus de donner un coup de pouce aux défenseurs du droit à la réparation, la décision de Samsung pourrait également permettre aux concurrents d’adopter une position analogue en faveur des réparations artisanales. Il s’agit d’un changement bienvenu étant donné que plusieurs entreprises — dont Samsung — étaient connues pour rendre les composants des smartphones non remplaçables par l’utilisateur.

En plus de ce programme de réparation par les amateurs du DIY, nous avons maintenant des rapports sur la probabilité que Samsung mette en place un programme de pièces recyclées certifiées pour ses utilisateurs de smartphones. Selon Business Korea, ce programme — qui devrait être annoncé officiellement par Samsung dans le courant de l’année — comprend un plan à deux volets visant à rendre les pièces de rechange beaucoup plus abordables qu’elles ne le sont déjà. La société souhaite atteindre ces objectifs tout en créant un impact environnemental positif en encourageant les pièces recyclées dans les réparations de smartphones.

Il arrive que la réparation d’un smartphone soit plus onéreuse que l’achat d’un nouveau téléphone, et cela arrive souvent avec les appareils Samsung. Dans de tels cas, les clients jettent généralement l’ancien appareil et en achètent un nouveau. Malheureusement, cela fait un smartphone de plus sur le marché simplement parce que le fabricant facture des frais de réparation exorbitants. Cependant, avec le nouveau plan, cela pourrait être du passé.

Une facture de réparation divisée par 2 ?

Les gens de SamMobile estiment que ce programme, s’il est bien exécuté, pourrait ramener le coût du remplacement de l’écran d’un smartphone à l’aide de pièces recyclées à la moitié du prix d’achat d’un nouvel écran. Samsung ayant déjà commencé à déployer son programme de réparation par soi-même, l’ajout d’un programme de pièces recyclées certifiées ne pourrait qu’encourager les gens à prendre l’autoréparation plus au sérieux.

Le soutien de Samsung à l’initiative « Right to Repair » et sa décision de mettre en place ce programme de pièces recyclées certifiées devraient être considérés comme une initiative favorable aux consommateurs. En fait, cela pourrait faire oublier que Samsung a progressivement augmenté le nombre de modèles de smartphones dans son portefeuille qui ne sont pas livrés avec un bloc de charge. Ce qui reste à voir maintenant, c’est combien de temps Samsung prendra pour mettre en œuvre ces initiatives à l’échelle mondiale. Il serait également intéressant de voir comment les grands rivaux de Samsung — comme Apple, Xiaomi et OPPO — réagissent aux récentes décisions de Samsung en faveur des consommateurs.