Les recettes publicitaires de TikTok en 2022 devraient dépasser celles de Twitter et Snapchat réunis

La croissance de TikTok se poursuit à un rythme incroyable, les recettes publicitaires de l’application devant dépasser celles de Twitter et Snapchat en 2022.

TikTok a été le grand gagnant de la pandémie, parmi les plateformes de réseaux sociaux, se développant à un rythme beaucoup plus rapide que ses rivaux plus anciens et mieux établis. Cette croissance porte ses fruits, selon Reuters, puisque l’entreprise devrait rapporter plus de 11 milliards de dollars de recettes publicitaires en 2022, soit plus que Twitter (5,58 milliards de dollars) et Snapchat (4,86 milliards de dollars) réunis. Le rapport prévoit également que les recettes publicitaires de TikTok atteindront 23,58 milliards de dollars en 2024.

« La base d’utilisateurs de TikTok a explosé au cours des deux dernières années, et le temps que les utilisateurs passent sur l’application est extraordinaire », a déclaré à Reuters Debra Aho Williamson, analyste chez Insider Intelligence.

Plus de la moitié des revenus de l’entreprise devraient provenir des États-Unis, une grande victoire pour TikTok, étant donnés du fait qu’elle a failli être bannie des États-Unis pendant l’administration Trump.

« Les annonceurs veulent atteindre un public passionné et dévoué, et TikTok peut leur offrir cela », a déclaré Debra Aho Williamson, analyste chez Insider Intelligence, dans le rapport. « Un autre facteur qui stimulera la croissance des dépenses publicitaires est l’approche unique de TikTok en matière de commerce social. Il associe les marketeurs aux créateurs pour aider le contenu à devenir viral, et cela peut générer une énorme demande pour les produits que les annonceurs veulent promouvoir ».

TikTok attire les annonceurs

Malgré sa croissance rapide, TikTok est encore loin derrière Meta, dont les revenus publicitaires sur l’ensemble de ses plateformes — qui incluent Facebook et Instagram — s’élèvent à 115 milliards de dollars en 2021. Si TikTok atteint ses revenus prévus, il détiendra 1,9 % de toute la publicité numérique, contre 21,4 % pour Meta. Google les devance tous avec 29 %.

Le total des revenus est un autre signe du succès rapide de TikTok dans le monde des réseaux sociaux. En mars, il a été révélé que Meta, la société mère de Facebook, payait un cabinet de conseil conservateur pour promouvoir un programme anti-TikTok, un signe clair que le géant de la technologie se sent menacé par TikTok.

Le contenu vidéo de courte durée de TikTok et son algorithme ont attiré au moins un milliard d’utilisateurs actifs mensuels sur l’application en septembre dernier. Son succès a généré des imitateurs, parmi lesquels Instagrams Reels de Meta, qui a été lancé en août 2020. Reels naît d’une stratégie réussie que Meta a essayée avec les Stories, qui dupliquait les fonctionnalités les plus populaires de Snapchat, et suggère que Meta a l’intention de faire face à la menace de TikTok de front.