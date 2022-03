Les Galaxy A53 et Galaxy A33 n’ont pas de prise casque, pas de chargeur dans la boîte

« Ne changez jamais une équipe qui gagne » dit le dicton, mais parfois, juste parfois, le changement est inévitable. Samsung semble avoir oublié ce mantra puisqu’elle a modifié deux aspects clés de la série de smartphones de milieu de gamme Galaxy A qui pourraient potentiellement déranger certaines personnes.

Samsung a supprimé les prises casque des Galaxy A53 5G et Galaxy A33 5G. Mais ce n’est pas tout, aucun des deux smartphones n’aura de bloc de charge dans la boîte non plus.

Un peu d’histoire d’abord : Apple a été le premier à abandonner à la fois la prise casque et le chargeur du smartphone dans la boîte respectivement avec l’iPhone 7 et l’iPhone 12. La suppression de la prise audio 3,5 mm a été justifiée par le « courage » d’Apple, car elle a permis de concrétiser sa vision d’un avenir sans fil dominé par les AirPods, tandis que l’abandon du chargeur dans la boîte a apparemment été fait pour des raisons environnementales (mais il aurait également permis à la société d’économiser 6 milliards d’euros).

À ces deux occasions, Samsung n’a pas manqué l’occasion de s’en prendre à son plus grand rival en se moquant d’Apple pour ne pas avoir inclus un bloc de charge dans la boîte ou pour ne pas avoir de prise casque. Tout aurait été rose si Samsung n’avait pas adopté ces deux techniques de réduction des coûts par la suite et n’avait pas rapidement essayé de faire disparaître les publicités incriminées sur Internet, mais c’est ce qu’elle a fait. Les mesures prises par Apple ont ouvert la boîte de Pandore et ses concurrents ont soudain compris que, oui, il était possible de s’en sortir en fournissant moins d’accessoires avec le smartphone qu’on vend.

À partir de la série Galaxy S20, les flagships de Samsung n’étaient plus équipés d’une prise casque, tandis que la série Galaxy S21 a vu la suppression du bloc de charge intégrée et des écouteurs filaires. Le même problème de déchets électroniques soulevé par Apple et la « duplication inutile » des accessoires ont été cités comme les principales raisons de la réduction des fonctionnalités.

Une déception pour les potentiels acheteurs ?

Alors que cette pratique était réservée aux smartphones les plus onéreux, le temps est venu de voir également disparaître ces accessoires sur les smartphones de milieu de gamme, au moins dans le camp de Samsung. Les Galaxy A52 et A32 étaient tous deux livrés avec des prises casque et des chargeurs dans la boîte. Cependant, la suppression de ces deux caractéristiques en même temps pourrait ne pas être bien accueillie par les potentiels acheteurs de ces deux smartphones. Les flagships haut de gamme mis à part, plus on descend dans la gamme, plus la résistance à la suppression de caractéristiques aussi vitales est forte. Au moins, l’emplacement pour carte micro SD a été conservé sur le Galaxy A53 et le A33.

Ces changements se répercuteront très certainement sur les autres appareils de milieu de gamme des séries Galaxy A et Galaxy M à venir. Il reste à voir si les futurs smartphones de milieu de gamme de Samsung seront livrés avec des prises casque ou des chargeurs dans la boîte. On ne sait pas non plus ce que l’avenir réserve aux appareils d’entrée de gamme de Samsung, qui abandonneront probablement la prise casque et le bloc de charge en dernier.