MWC 2022 : Honor annonce les Earbuds 3 Pro qui mesurent la température, et la nouvelle Honor Watch GS 3

La montre est disponible en trois coloris : Midnight Black, Ocean Blue, et Classic Gold. En termes de prix, la Honor Watch GS 3 en Midnight Black coûte 229 € , tandis que les variantes Ocean Blue et Classic Gold sont proposées à 249 €.

La Honor Watch GS 3 prend en charge 100 modes d’entraînement, ainsi que le suivi d’itinéraire et un système mondial de navigation par satellite intégré pour la course à pied, le vélo ou même la randonnée en plein air.

Mais bien sûr, il ne s’agit pas d’une montre ordinaire. Elle est équipée d’un capteur PPG (photopléthysmographie) à 8 canaux, qui détecte des signaux précis pour une fonction de surveillance de la fréquence cardiaque plus précise. Le capteur est complété par un moteur de surveillance de la fréquence cardiaque alimenté par l’intelligence artificielle, qui annule le bruit pendant l’exercice pour représenter mieux et plus précisément votre fréquence cardiaque.

La Honor Watch GS 3 est fabriquée à partir de matériaux haut de gamme tels que l’acier inoxydable 316 L, et avec son poids de seulement 44 g et sa taille de 10,5 mm, elle devrait être confortable à porter toute la journée.

En plus d’une version blanche, les Earbuds 3 Pro seront également disponibles dans une finition gris métallisé, ce qui vous permettra de mieux vous distinguer de vos amis porteurs d’AirPod Pro. Leur prix sera de 199 euros (228 $) lorsqu’ils seront mis en vente plus tard en 2022.

Outre ces caractéristiques, les Honor Earbuds 3 Pro sont dotés d’une fonction de mesure de la température inédite dans le secteur . Elle peut mesurer votre température avec une précision de ± 0,3 °C. En plus de cela, vous pouvez activer la surveillance continue de la température, et, vous pouvez obtenir des alertes vocales si votre température est trop élevée ou trop basse. Jusqu’à présent, Honor n’a pas précisé ce que vous pourriez faire avec les données que les capteurs des écouteurs fournissent, mais la société affirme que vous serez en mesure de surveiller de près votre santé grâce à cette fonctionnalité.