Huawei travaillerait sur un boîtier permettant à la série 4G P50 d’accéder aux réseaux 5G

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, l’entreprise qui aurait pu devenir le roi du monde des smartphones, mieux connue sous sa raison sociale de Huawei, est tombée en disgrâce. Certains affirment que les restrictions imposées par les États-Unis à l’encontre de la société sont dues aux relations présumées de Huawei avec le gouvernement de la Chine communiste, aux rumeurs selon lesquelles la société aurait utilisé ses appareils pour espionner les Américains (ce qui, précisons-le, n’a jamais été prouvé) et aux rapports d’espionnage industriel.

En conséquence, l’inventaire de Huawei des chipsets de signaux RF a été épuisé, ce qui explique pourquoi beaucoup de ses nouveaux smartphones ne peuvent pas se connecter à un signal 5G.

Mais un rapport de ITHome relayé par HuaweiCentral indique que Huawei est censé travailler sur un étui de téléphone qui permettra aux utilisateurs de certains de ses flagships P50 uniquement en 4G de se connecter aux signaux 5G. Une photo ayant fait l’objet d’une fuite montrerait l’étui à côté d’un smartphone de la série P50.

Le Huawei P50 Pro, le modèle phare de Huawei, est alimenté par le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm qui a été conçu pour fonctionner uniquement avec la 4G. Cependant, l’étui 5G permettra tout de même à l’appareil d’accéder aux signaux 5G selon le site d’information AnTuTu.

Une théorie est que la série P50 a été construite pour se connecter à la 5G et que le « 5G Mobile Phone Case » active cette technologie.

Le nouveau Huawei P50E

Huawei a également tenu sa conférence de lancement de printemps aujourd’hui et a ajouté un modèle à bas prix à la gamme P50. Le P50E est équipé d’un chipset Snapdragon 778G de milieu de gamme et se décline en deux configurations différentes. Le modèle avec 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage est vendu au prix de 4 088 yuans (590 euros), tandis que le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage vous coûtera 4 488 yuans (645 euros).

Le P50E sera disponible en blanc, noir, or et bleu. Le smartphone est doté d’un écran plat de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution de 2 700 x 1 224 pixels. Il s’agit toujours d’un bloc de caméra avec une configuration à trois caméras à l’arrière qui comprend un capteur de 50 mégapixels, un capteur de 13 mégapixels à l’arrière d’un objectif ultra grand-angle, et un téléobjectif piloté par un capteur de 12 mégapixels. Un capteur de 13 mégapixels se trouve derrière le capteur de selfie en façade.

Le Huawei P50E est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 100 mAh qui se recharge rapidement à 68 W. Le smartphone est classé IP68, ce qui signifie qu’il est imperméable à la poussière et qu’il peut être immergé dans l’eau à une profondeur de près de 1,5 mètre pendant 30 minutes. Disponible en Chine uniquement, la première vente flash de l’appareil aura lieu le 24 mars.