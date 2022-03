Apple n’utilisera pas les panneaux Mini-LED dans l’iPad Pro de 11 pouces en 2022

Il semble qu’Apple pourrait devoir attendre un peu plus longtemps pour introduire la technologie Mini-LED dans la variante la plus petite de sa gamme d’iPad Pro. Nous avons reçu des informations d’une source très fiable affirmant que Apple n’utilisera pas ces panneaux Mini-LED dans l’iPad Pro de 11 pouces.

Et, il semble qu’Apple pourrait également envisager de nous faire attendre un peu plus longtemps pour avoir un écran Mini-LED dans le Studio Display.

Selon le célèbre analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, Apple pourrait prendre plus de temps pour livrer de nouveaux produits avec des écrans Mini-LED. La première publication mentionnant cette possibilité a été publiée il y a une semaine, où il affirmait que « Apple pourrait ne pas lancer de nouveaux produits Mini-LED cette année en raison de problèmes de coûts ».

Mais aujourd’hui, il a également ajouté « qu’il se peut qu’il n’y ait pas de nouveaux produits avec la nouvelle taille d’écran Mini-LED en 2022 ».

More precisely, there may be no new products with the new mini-LED display size in 2022. https://t.co/5OQHTTHIb7

Il a ensuite révélé plus de détails sur son tweet, car il a précisé que le seul nouveau produit Mini-LED prévu pour être lancé en 2022 est la nouvelle itération de l’iPad Pro de 12,9 pouces. Cela signifie que Kuo ne croit pas qu’Apple lancera d’autres nouveaux produits avec cette technologie. Cela inclut l’éventuel iPad Pro de 11 pouces.

Nous savons que Ming-Chi Kuo a un bilan fantastique lorsqu’il parle des prochains produits Apple, mais nous devons prendre chaque rumeur avec des pincettes. Nous avons également reçu des informations d’une autre source fiable affirmant qu’Apple pourrait lancer une nouvelle version plus abordable du Studio Display avec un écran Mini-LED.

Still expecting a 27″ MiniLED display from Apple in June. Guess it might be a Studio Display Pro … Have confirmed it with multiple companies in their supply chain…

—Ross Young (@DSCCRoss) March 10, 2022