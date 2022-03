WhatsApp pour iOS a une nouvelle page d’informations de contact en préparation

D’accord, WhatsApp cherche des moyens d’améliorer encore l’expérience utilisateur dans son application, et de nombreux changements seront apportés à l’application tôt ou tard (dont beaucoup sont actuellement en test bêta). Maintenant, 9to5Mac rapporte l’un de ces changements que l’application va apporter : une page d’informations de contact remaniée, qui arrive sur WhatsApp pour iOS.

La page d’informations de contact remaniée est actuellement réservée à WhatsApp sur iOS, et elle a été déployée auprès des bêta-testeurs. La page est analogue à ce que l’application a fait avec les comptes professionnels, mais maintenant, elle est pour les comptes personnels. La page d’informations de contact modifiée a été repérée par WABetaInfo avec la version 22.6.0.73 pour WhatsApp pour iOS.

Comme je l’ai déjà mentionné, ce look est toujours en version bêta, il n’est donc pas disponible pour le grand public pour le moment. Habituellement, WhatsApp prend son temps pour publier de nouvelles fonctionnalités, mais actuellement, il n’y a pas de calendrier officiel pour savoir quand cette mise à jour sera disponible pour tout le monde.

La nouvelle page d’informations de contact apporte des boutons plus grands pour les appels, ainsi qu’un nouveau raccourci pour les messages de recherche. Pour les comptes professionnels, il y a également une page appelée Business Info, qui n’est pas disponible pour les comptes WhatsApp personnels, ce qui est compréhensible.

WhatsApp prépare des fonctions dédiées aux entreprises

Il est intéressant de noter que, selon WABetaInfo, certains utilisateurs peuvent avoir accès à la nouvelle page Contact Info même s’ils ne font pas partie des bêta-testeurs, ce qui signifie que pour certains, elle est disponible sur la version stable de l’application (y compris les utilisateurs de WhatsApp Business).

Une autre fonctionnalité utile que WhatsApp prévoit d’implémenter, spécifiquement pour les entreprises, s’appelle « Businesses Nearby », et comme son nom l’indique, elle sera capable de vous aider à trouver des entreprises à proximité telles que des restaurants, des épiceries, des magasins de vêtements, et autres.

Et en plus de cela, WhatsApp travaille également actuellement sur sa fonctionnalité de communauté, quelque chose qui a été aperçu par WABetaInfo en novembre de l’année dernière. Il s’agit essentiellement d’un nouvel endroit où les administrateurs de groupes auront le contrôle sur les groupes WhatsApp, ce qui est plutôt utile si vous avez de nombreux groupes WhatsApp et que vous souhaitez avoir un moyen plus simple de les regrouper et de les organiser.

WhatsApp est en pleine effervescence avec des modifications utiles de l’application

L’entreprise a récemment travaillé sur de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui visent à ajouter de la valeur à la populaire application de chat. L’une de ces fonctionnalités est une fonction de sondage analogue à celle de Telegram, qui rendra votre communication en groupe plus amusante et plus utile. Bien sûr, comme son nom l’indique, la fonction de sondage vous permettra de créer des sondages (dont nous ignorons encore le nombre d’options), afin de connaître l’opinion du groupe sur un sujet donné ou de procéder à un vote régulier.

L’option de sondage ne sera disponible que pour les groupes WhatsApp, et il sera chiffré de bout en bout, y compris les réponses que les autres utilisateurs lui donneront. Comme beaucoup d’entre vous le savent probablement, le chiffrement de bout en bout est une fonctionnalité très appréciée de WhatsApp, et elle sera également présente pour la fonction de sondage. Cela signifie en gros que seules les personnes du groupe pourront avoir accès au sondage et à ses résultats.

Et comme il s’agit d’une fonctionnalité en période de test bêta, aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée. Comme d’habitude, les bêta-testeurs verront d’abord comment cette fonctionnalité fonctionne, car WhatsApp s’efforce de se débarrasser de tous les bugs et de l’améliorer avant de la lancer pour le grand public.