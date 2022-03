L’application YouTube Vanced qui offrait des fonctionnalités Premium gratuitement ferme ses portes

Si vous êtes un utilisateur Android, je suis sûr que vous avez utilisé ou au moins entendu parler de l’application YouTube Vanced. Il s’agit d’une version modifiée de l’application officielle YouTube pour Android, qui offre de nombreuses fonctionnalités premium de YouTube, comme les vidéos sans publicité, la lecture en arrière-plan, et d’autres encore, sans frais supplémentaires. Malheureusement pour ceux qui étaient des utilisateurs réguliers, il y a de mauvaises nouvelles, car Vanced met désormais fin à ses activités. Voici ce qui s’est passé.

Les développeurs de Vanced, anciennement connu sous le nom de YouTube Vanced, se sont récemment exprimés sur leur chaîne officielle Telegram et sur Twitter pour annoncer que l’application est abandonnée « pour des raisons juridiques ». Bien que les développeurs n’aient pas donné de raison précise, on suppose que cela pourrait être à cause de Google.

Vanced has been discontinued. In the coming days, the download links on the website will be taken down. We know this is not something you wanted to hear but it’s something we need to do. Thank you all for supporting us over the years.

— Vanced Official (@YTVanced) March 13, 2022