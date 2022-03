WhatsApp travaille à l’introduction des sondages dans l’application

En outre, en plus des Communautés, la plateforme de messagerie appartenant à Meta teste également un tas d’autres fonctionnalités telles que la nouvelle interface utilisateur de l’appareil photo, les réactions aux messages, les modifications apportées aux enregistrements vocaux, et plus encore. Espérons que nous pourrons bientôt utiliser toutes ces fonctionnalités, lorsqu’elles seront enfin présentées au grand public.

La publication rapporte également que WhatsApp permettra bientôt aux utilisateurs de suivre les groupes et les communautés dont ils font partie. L’onglet Communautés, lorsque la fonctionnalité sera opérationnelle, prendra la place de l’onglet Appareil photo. Dans cette section, vous pourrez voir toutes les communautés et tous les groupes dont vous faites partie. Tout comme la fonction de sondage, il n’y a pas de calendrier pour la mise en place de la fonction Communautés.