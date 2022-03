La Galaxy Watch 5 pourrait avoir une batterie plus grande que la Galaxy Watch 4

La nouvelle montre pourrait également être livrée avec un capteur de température , qui permettrait aux utilisateurs de vérifier leur température corporelle, et de voir s’ils ont de la fièvre. Bien que nous n’ayons pas plus de détails sur les prochaines smartwatches, de nouvelles informations devraient émerger dans un proche avenir, à mesure que nous nous rapprochons de la date d’annonce en août ou septembre.

La batterie de la Galaxy Watch 5 aurait une capacité de 276 mAh, ce qui est légèrement plus grand que la batterie de 247 mAh à l’intérieur de la Galaxy Watch 4 de 40 mm . Si nous voyons des mises à jour logicielles améliorées et des améliorations matérielles, nous pourrions voir une augmentation significative de l’autonomie de la batterie, même si la capacité n’est que très légèrement supérieure à celle de la précédente génération.

La nouvelle Galaxy Watch 5 est apparue dans un nouveau dépôt réglementaire , comme le rapporte SamMobile, confirmant la capacité de la batterie et suggérant qu’elle pourrait être plus grande que celle de la Galaxy Watch 4. La découverte révèle le numéro de modèle, qui serait SM-R900, remplaçant probablement la Galaxy Watch 4 de 40 mm. La batterie de la smartwatch porte le numéro de pièce EB-BR900ABY.

La série Samsung Galaxy Watch 4 a été annoncée l’année dernière en août, et la prochaine génération serait dotée d’un nouveau capteur de température et d’une batterie plus grande pour prolonger l’autonomie. La nouvelle série Galaxy Watch 5 serait lancée aux côtés des nouveaux flagships pliables dans le courant du mois d’août.