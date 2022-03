La Samsung Galaxy Watch 5 serait dotée d’un capteur de température

Si le suivi de la température est intégré à la prochaine Samsung Galaxy Watch, ce ne serait pas la première smartwatch à offrir ce type de fonctionnalité. La smartwatch Sense de Fitbit comprend un capteur de température de la peau, tout comme une série de smartwatches Amazfit, et la TicWatch GTH de Mobvoi et la future TicWatch GTH Pro promettent également de prendre en charge le suivi de la température.

Comme l’indique le rapport, il est difficile de mesurer la température corporelle exacte à l’aide d’une smartwatch fixée au poignet. Cependant, Samsung aurait surmonté cet obstacle et la Galaxy Watch 5 sera en mesure de « mesurer la température corporelle aussi précisément que possible ». Les Galaxy Buds de nouvelle génération seraient également dotés d’une fonction thermomètre qui fonctionnera de pair avec la Galaxy Watch 5 .

L’idée est de détecter les maladies et même la COVID-19 à un stade précoce. L’ajout du suivi de la température corporelle continuerait donc à faire de sa smartwatch un dispositif de suivi de la santé plus puissant.

La Galaxy Watch 4 de Samsung a été un succès. Samsung serait en train de combler l’écart avec l’Apple Watch avec la nouvelle Galaxy Watch. La nouvelle smartwatch de Samsung est livrée avec un certain nombre de nouveaux capteurs, de nouvelles fonctionnalités et un Wear OS encore exclusif de Google qui a massivement amélioré l’expérience. Selon une nouvelle rumeur, Samsung travaille sur une nouvelle version de la Galaxy Watch, vraisemblablement appelée Galaxy Watch 5, qui sera dotée d’encore plus de capteurs.