Telegram apporte la prise en charge d'applications de streaming tierces et plus encore

Après avoir récemment ajouté un certain nombre de fonctionnalités telles que l’ajout d’emojis interactifs, une navigation améliorée et d’autres changements, Telegram a maintenant commencé à déployer davantage de nouvelles fonctionnalités avec sa dernière mise à jour v8.6. Il s’agit notamment d’un nouveau gestionnaire de téléchargement, d’un support pour les applications tierces de live-streaming, et plus encore.

Regardons donc de plus près les nouvelles fonctionnalités de Telegram qui visent à améliorer l’expérience utilisateur des créateurs professionnels ainsi que des utilisateurs généraux.

Prise en charge des applications de diffusion en direct tierces

C’est l’une des principales caractéristiques de la dernière mise à jour. Les utilisateurs de Telegram peuvent désormais utiliser des applications tierces de diffusion en direct telles que OBS et XSplit pour diffuser des flux en direct dans les groupes et les canaux. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter des superpositions et des mises en page multiécran par les applications de streaming ci-dessus pour transformer leur groupe ou leur canal Telegram en une station de télévision en direct pour leur public.

Pour commencer le streaming avec des applications tierces, vous pouvez lancer un chat vidéo en direct sur un groupe ou un flux en direct sur votre chaîne et appuyer sur le nouveau bouton « Démarrer avec » pour obtenir l’URL et la clé de votre serveur.

Copiez ces détails et collez-les sur l’outil de diffusion de votre choix pour commencer le streaming sur Telegram. Il est important de noter que les membres de votre groupe ou le public de votre canal doivent mettre à jour leur application Telegram à la dernière version pour pouvoir regarder votre flux.

Gestionnaire de téléchargement

Avec le nouveau gestionnaire de téléchargement, Telegram dispose désormais d’un onglet « Téléchargements » dédié pour aider les utilisateurs à mieux gérer leurs téléchargements. Désormais, lorsque vous téléchargez quelque chose à partir d’un chat ou d’un groupe sur Telegram, vous verrez une nouvelle icône « téléchargement » dans la barre de recherche de l’écran d’accueil. En appuyant sur cette icône, vous accédez à l’onglet dédié aux téléchargements, qui contient tous vos téléchargements actifs et existants.

Sur cette page, vous pouvez appuyer longuement sur un téléchargement actif pour augmenter sa priorité et le télécharger plus rapidement que les autres fichiers téléchargés simultanément. En outre, vous pouvez sélectionner le bouton « Effacer tout » sur la page pour vider votre onglet Téléchargements, en supprimant tous vos précédents téléchargements.

Nouveaux liens vers des numéros de téléphone et des pages t. me

Les utilisateurs de Telegram peuvent créer des liens personnalisés t.me/nom d’utilisateur pour partager facilement leur profil Telegram sans communiquer leur numéro de téléphone. Toutefois, si vous ne souhaitez pas partager votre nom d’utilisateur avec ces liens, vous pouvez créer des liens t. me avec vos numéros de téléphone, comme t.me/+123456789 (au format international), pour permettre aux autres utilisateurs de Telegram d’ouvrir instantanément une fenêtre de chat avec vous. Naturellement, cette fonction ne fonctionne que si vous permettez aux autres utilisateurs de vous trouver grâce à votre numéro de téléphone dans vos paramètres de confidentialité sur la plateforme.

En outre, Telegram a également mis à jour les pages t. me qui permettent aux autres utilisateurs de visualiser votre profil, vos messages ou votre canal sur un client Web. Ces pages sont désormais dotées d’arrière-plans de chat et de nouveaux éléments de design issus du client Web complet de la plateforme.

Nouveau menu de pièces jointes sur iOS, interface semi-transparente sur Android

Telegram a mis à jour son menu de pièces jointes sur iOS, le rendant similaire à la version Android. Désormais, vous trouverez l’option d’appareil photo dans l’application intégrée à la page des pièces jointes sur iOS, ainsi qu’une nouvelle barre de navigation pour accéder aux photos, aux fichiers, aux contacts et aux options de partage d’emplacement. En outre, si vous sélectionnez plusieurs photos à envoyer à un destinataire, vous pourrez désormais prévisualiser leur apparence dans le chat et les réorganiser selon votre choix.

Sur Android, Telegram a ajouté une interface semi-transparente pour les chats et autres pages afin de rendre la plateforme plus impressionnante visuellement. Les utilisateurs verront désormais leurs chats et leurs médias briller à travers les en-têtes et les pieds de page sur diverses pages lorsque le mode sombre est activé. Cet élément de conception est déjà apprécié par les utilisateurs d’iOS.

Pages de connexion redessinées

En outre, Telegram a mis à jour les animations du flux de connexion sur Android et macOS. Sur Android, vous verrez désormais les chiffres de votre code de connexion glisser à leur place, offrant ainsi une expérience visuelle plus fluide. Sur macOS, vous verrez désormais le code Matrix tomber dans l’écran de connexion du QR code, ce qui est plutôt chouette. Vous pouvez le voir dans le court GIF joint ci-dessous.

Pour ce qui est de la disponibilité des nouvelles fonctionnalités et des changements, Telegram a commencé à les déployer pour les utilisateurs du monde entier. Donc, si vous êtes un utilisateur de Telegram, mettez à jour l’application sur votre appareil depuis le Google Play Store ou l’Apple App Store pour accéder aux nouvelles fonctionnalités.