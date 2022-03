Le Mac Pro 2022 pourrait être équipé de deux SoC M1 Ultra pour plus de puissance

Apple a déjà confirmé qu’un nouveau Mac Pro était en préparation, mais au-delà de cette affirmation, la société reste muette sur les détails spécifiques de son prochain produit phare. Cependant, une nouvelle fuite a fourni des informations intéressantes sur le Mac Pro 2022, en particulier sur son processeur.

En ce qui concerne la date de lancement du Mac Pro 2022, les sources de LeaksApplePro indiquent qu’il sera officiellement dévoilé dans les mois à venir, ce qui signifie une potentielle annonce lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple (WWDC) en juin. L’auteur de la fuite a mentionné qu’Apple expédiera le système au cours du troisième trimestre, au lieu d’une sortie estivale, et que septembre serait l’objectif visé.

La fuite donne également un aperçu du type de performances techniques qu’offrira le Mac Pro 2022. Comme l’a rapporté NotebookCheck, le nouveau Mac Pro sera équipé de deux SoC M1 Ultra, selon l’informateur Majin Bu. Apple aurait donné le nom de code Redfern à la configuration à double SoC M1 Ultra.

Il est intéressant de noter qu’un tweet étaye cette affirmation, montrant ce qui semble être une image interne d’un pont représentant la combinaison de deux puces M1 Ultra. Le pont lui-même porte apparemment le nom de code « DAISYXL », qui est basé sur l’architecture UltraFusion d’Apple.

Based on what my resource reports, here is some official information on the new Mac Pro 2022

This is the bridge that connects 2 M1 Ultra together and will be found in the new 2022 Mac Pro.

Processor name: “Redfern”

Coming with new Macs Pro this September #Apple #AppleInternal pic.twitter.com/afj0dSmQvk

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 12, 2022