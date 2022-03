Un rapport anticipe le nombre de modèles d’iPhone 14 et leurs caractéristiques

De nombreuses informations sur la prochaine série d’iPhone 14 ont fuité ces dernières semaines. De plus en plus d’éléments indiquent que les modèles haut de gamme de l’iPhone 14 Pro d’Apple et les modèles standard de cette année présenteront d’autres différences que leurs écrans et leurs appareils photo.

Nous avons d’abord appris que les modèles Pro de l’iPhone 14 seraient équipés d’un capteur photo de 48 mégapixels, puis nous avons eu un rapport détaillé sur le double trou des écrans des modèles Pro. Il y a quelques jours, Ming-Chi Kuo a publié que les modèles Pro recevraient le nouveau chipset A16 Bionic alors que les modèles standard de l’iPhone 14 recevraient le A15 Bionic. Maintenant, un rapport de 9to5Mac révèle plus de détails sur le prochain smartphone phare d’Apple 2022.

Le rapport commence par dire qu’il n’y aura pas de modèle iPhone 14 mini. Au lieu de cela, il y aura deux iPhone avec un écran de 6,1 pouces et deux iPhone avec un écran de 6,7 pouces. Nous en entendons parler depuis l’année dernière, et il semble que le modèle mini soit bel et bien terminé.

Le rapport affirme ensuite que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max (la variante moins chère de 6,7 pouces) auront la même résolution que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Apple pourrait également ajouter le support ProMotion aux modèles standard de l’iPhone 14, mais rien de concret n’a encore été signalé à ce sujet. D’autre part, les variantes plus haut de gamme, l’iPhone 14 Pro et Pro Max, seront « légèrement plus hauts » pour s’adapter au nouveau design « pilule + poinçon ». Cela signifie qu’ils auront un ratio différent du 19.5 : 9 des variantes actuelles. Cela donnerait aux smartphones un aspect plus mince.

S’appuyant sur le précédent rapport de Ming-Chi Kuo, 9to5Mac affirme également que les modèles standard resteront avec la puce A15 et que seuls les modèles Pro obtiendront la nouvelle puce A16. Cependant, la puce A15 utilisée dans l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max sera légèrement différente de celle utilisée dans l’iPhone 13, car elle aura un « cœur GPU supplémentaire et 6 Go de RAM » — contre 4 Go auparavant, mais seules les variantes Pro devraient être équipées de la technologie de RAM LPDDR 5, plus rapide. Apple pourrait renommer le chipset en « A15X » ou « A15Z », affirme le rapport.

Une communication par satellite ?

Enfin, le rapport affirme qu’Apple travaille toujours à apporter des fonctionnalités de communication par satellite à la série d’iPhone 14. L’année dernière, lors du lancement de l’iPhone 13, il a été signalé que la série d’iPhone 13 serait dotée d’une fonction de communication par satellite. Cependant, cette fonction n’a pas été retenue dans la version finale et Apple n’a jamais rien annoncé officiellement à ce sujet. Le rapport de 9to5Mac indique que :

[Apple] a testé des prototypes capables d’envoyer des messages texte par satellite. Ce système est connu en interne sous le nom de code « Stewie ».

On ne sait toujours pas si la fonctionnalité arrivera dans la version finale ou non. De plus, aucune des autres fuites n’a encore fait de commentaire à ce sujet, ce qui laisse un peu sceptique. La gamme 2022 sera probablement dévoilée en septembre.