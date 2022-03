Le Apple Silicon est désormais plus important que le design chez Apple

Vous pouvez pardonner à Apple de s’être tellement concentrée sur sa mise à jour Apple Silicon qu’elle a vraiment cru que nous allions tous comprendre que « Peek Performance » consistait à regarder les promesses de performances incroyables du M1 Ultra et le matériel qu’ils ont construit autour.

C’est ça. En dépit de l’imposture du tweet de Greg Joswiak, cet événement du mardi 8 mars était un signal indiquant qu’Apple réduisait encore plus son champ d’action. Alors qu’elle était autrefois obsédée par la conception matérielle et les différentes façons de plier et de tordre l’acier, le verre et l’aluminium, elle se concentre désormais sur le silicium que vous ne pouvez pas voir, mais qui ressentira certainement l’impact de tous les systèmes qu’Apple construit autour de lui.

La société n’a jamais caché ses projets concernant le Apple Silicon, nous promettant il y a deux ans qu’elle finirait par migrer tous ses Mac basés sur l’architecture Intel vers ses propres SoC. Aujourd’hui, elle a presque tenu cette promesse, puisque tous les périphériques sauf un (le Mac Pro, qui devrait arriver cette année) fonctionnent désormais avec une puce Apple M.

Les spécifications du M1 Ultra à 5 nanomètres, 114 milliards de transistors, 128 Go de mémoire unifiée, 8000 Go/s de bande passante mémoire sont toutes passionnantes et constituent une proposition alléchante pour les professionnels et les créatifs.

Pourtant, le design du nouveau Mac Studio d’Apple, qui est fabriqué à partir d’un seul bloc d’aluminium, est presque superficiel. Ce qui compte, ce n’est pas l’apparence de cette petite boîte, mais ce qu’elle peut faire. Il en va de même pour le Studio Display mis à jour, qui ne semble pas très différent des précédents modèles, mais qui est désormais doté d’un minuscule iPhone ou iPad à l’intérieur (il dispose même de Center Stage pour FaceTime).

Les autres annonces majeures d’Apple concernaient un iPhone SE au design figé et un iPad Air au design fixe. L’iPhone est équipé du processeur mobile A15 Bionic d’Apple (qui n’est pas officiellement Apple Silicon) et l’iPad Air est équipé du M1.

Une puce qui va régner dans tous les produits ?

Maintenant, la question est de savoir dans combien de produits Apple peut placer sa propre puce. Pour Apple, la réponse à cette question est suffisante pour susciter l’enthousiasme. Les fioritures du design ne sont, pour l’essentiel, que cela : des fioritures qui ne signifient plus grand-chose.

Si Apple pense que l’iPhone SE est suffisant parce que le smartphone dispose désormais d’un processeur beaucoup plus puissant et de la 5G, alors elle est prête à céder un peu de son leadership en matière de design à d’autres (même si personne n’a vraiment pris le relais). Le Mac Studio n’est pas une pièce maîtresse. C’est un périphérique incroyablement puissant qui utilisera son système spécialisé de canalisation de l’air pour rester silencieux pendant les charges de travail importantes, laissant le boîtier au second plan. Le Studio Display de 27 pouces est plus tape-à-l’œil, mais uniquement en raison de son superbe écran et de ce que vous exécuterez dessus.

Nous avons eu droit à un tout nouveau Mac, ce qui est un développement excitant, surtout si vous aviez envie d’une autre option et que vous vous demandiez si le mini pouvait être agrandi (en taille et en performances) pour assumer des tâches vraiment herculéennes. Mais nous n’avons pas eu droit à une nouvelle catégorie, qui aurait nécessité un design complètement nouveau, voire un nouveau langage de conception, à considérer.

Ce qu’Apple est en train de devenir, c’est une entreprise qui produit des systèmes rapides et des services exaltants et expansifs. Les designs qui suscitaient autrefois des regards et une obsession à peine cachée ne sont plus spéciaux.

Apple va encore faire sensation avec le M1 Ultra et le Mac Studio. Elle réussira sur le marché lorsque les gens se précipiteront pour acheter ces nouveaux produits, mais c’est une autre Apple que celle que je connais depuis plus de 20 ans. Je suppose qu’il faut s’y habituer.