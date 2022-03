iOS 15.4, iPadOS 15.4, macOS 12.3 et d’autres versions sont désormais disponibles au téléchargement

Après des semaines et des semaines de tests, iOS 15.4, iPadOS 15.4 et macOS Monterey 12.3 sont désormais disponibles en téléchargement. Outre iOS 15.4, Apple a également publié watchOS 8.5 et tvOS 15.4. Ces mises à jour arrivent après presque un mois de la sortie d’iOS 15.3.1. Les nouveaux iOS 15.4, iPadOS 15.4 et macOS 12.3 regorgent de fonctionnalités.

iOS 15.4 est accompagné d’un certain nombre de corrections de bugs et de fonctionnalités. La dernière mise à jour de l’iPhone active la fonctionnalité Face ID avec un masque. Sous iOS 15.4, vous pouvez déverrouiller votre iPhone, authentifier des paiements, déverrouiller des applications et effectuer toutes les opérations de Face ID tout en portant un masque. Apple explique que lorsque vous configurez Face ID avec un masque sur iOS 15.4, le système scanne les « caractéristiques uniques autour de la zone des yeux » pour l’authentification. Toutefois, Apple prévient toutefois que l’activation de cette nouvelle fonctionnalité pourrait rendre Face ID moins précis dans l’ensemble.

En outre, iOS 15.4 apporte également de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge de ProMotion dans les applications tierces sur l’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, de nouveaux emojis, et bien plus encore. Parmi les autres fonctionnalités, citons de nouvelles fonctions de lutte contre le harcèlement pour les trackers AirTag d’Apple, ainsi qu’une nouvelle voix Siri, plus neutre sur le plan du genre. Il y a aussi le support d’une nouvelle fonctionnalité Tap to Pay qui permet aux iPhone d’accepter les paiements sans contact, bien que les fournisseurs tiers comme Stripe devront ajouter le support pour le rendre utile.

iOS 15.4 sera disponible pour tous les appareils compatibles avec iOS 15, ce qui signifie que tout ce qui est à partir de l’iPhone 6 s est couvert. iPadOS 15.4, quant à lui, est disponible pour tous les modèles iPad Pro, l’iPad Air de 2e génération et plus, l’iPad mini de 4e génération et plus, et tout ce qui est à partir de la 5e génération d’iPad de base et plus.

D’autre part, iPadOS 15.4 et macOS 12.3 apportent la prise en charge d’une fonctionnalité qu’Apple a présentée pour la première fois à la WWDC 2021 : Universal Control. Oui, la fonctionnalité est enfin disponible avec les nouvelles mises à jour logicielles d’Apple. Pour ceux qui l’ignorent, Universal Control vous permet d’utiliser vos appareils iPad et Mac de manière transparente en utilisant uniquement le clavier et le trackpad de votre Mac. macOS Monterey 12.3 est pris en charge sur les appareils suivants : iMac (fin 2015 et plus récent), iMac Pro (2017 et plus récent), Mac Pro (fin 2013 et plus récent), Mac Mini (fin 2014 et plus récent), MacBook Pro (début 2015 et plus récent), MacBook Air (début 2015 et plus récent), MacBook (début 2016 et plus récent).

D’autre part, watchOS 8.5 et tvOS 15.4 n’apportent pas de changements majeurs, mais seulement quelques corrections de bugs.

Comment télécharger iOS 15.4 sur votre iPhone ?

Toutes les mises à jour logicielles publiées par Apple aujourd’hui peuvent être téléchargées gratuitement. Pour installer iOS 15.4 sur votre iPhone, allez dans Réglages -> Général -> Mise à jour logicielle, puis cliquez sur Télécharger et installer. Il se peut que la mise à jour ne s’affiche pas tout de suite sur votre iPhone car Apple vient de la publier. Attendez quelques minutes et elle s’affichera sur votre iPhone. Vous devrez entrer le code d’accès de votre iPhone et il se peut que le smartphone redémarre plusieurs fois pendant l’installation. Sur Mac, vous pouvez aller dans Préférences système > Mise à jour logicielle.

Avez-vous installé les mises à jour logicielles d’Apple ? Quelle est votre fonctionnalité préférée ?