Sony diffuse les 10 premières minutes de Spider-Man : No Way Home

Spider-Man : No Way Home arrive enfin sur les supports numériques. Sony Pictures ne s’est pas vraiment empressé de sortir le film des cinémas, car il est toujours numéro 5 au box-office après 13 semaines d’exploitation. Il n’est donc pas exagéré de dire qu’il s’agit de la plus grande aventure de Spider-Man à ce jour et qu’il s’agit facilement du film de la franchise qui rapporte le plus. Aujourd’hui, les 10 premières minutes du film Spider-Man : No Way Home ont été mises en ligne.

No Way Home commence en fait par les derniers instants de la scène du milieu du générique de Spider-Man : Far From Home. Mysterio est peut-être parti, mais il s’est vengé de Spider-Man d’outre-tombe en révélant son identité secrète. Cela signifie de gros problèmes pour Peter Parker et sa petite amie, MJ, ainsi que pour tous ceux qui se trouvent dans leur orbite personnelle.

Nous voyons même comment le rival de Peter, Flash Thompson, prend la nouvelle que son héros est aussi l’homme qu’il déteste le plus.

Les dix premières minutes, sont étonnamment denses, avec une intrigue secondaire sur la rupture de la tante May de Peter avec Happy Hogan, l’ancien garde du corps et meilleur ami de Tony Stark. Quoi qu’il en soit, Happy soutient les Parker au moment où ils en ont besoin. Il y a également une scène très appréciée du public dans laquelle Charlie Cox fait son retour dans le MCU en tant que Matt Murdock, l’alter ego de Daredevil.

Matt n’apparaît que comme l’avocat de Peter, mais il ne peut s’empêcher d’exposer certaines de ses capacités extrasensorielles lorsque le besoin s’en fait sentir.

Une grosse intrigue

Tom Holland joue le rôle de Peter Parker/Spider-Man dans ce film, avec Zendaya dans le rôle de MJ, Benedict Cumberbatch dans le rôle de Doctor Strange, Jacob Batalon dans le rôle de Ned Leeds, Jon Favreau dans le rôle de Harold « Happy » Hogan, Marisa Tomei dans le rôle de May Parker, Benedict Wong dans le rôle de Wong et Tony Revolori dans le rôle de Flash Thompson. Les anciens méchants de Spider-Man sont également de retour pour le film, notamment Willem Dafoe dans le rôle de Norman Osborn/Gobelin vert, Jamie Foxx dans le rôle de Max Dillon/Electro, et Alfred Molina dans le rôle d’Otto Octavius/Docteur Octopus. Pour ceux qui n’ont pas vu le film, je m’abstiendrais de dévoiler les autres retours.

Spider-Man : No Way Home sort aujourd’hui en version numérique, mardi 15 mars. La sortie en Blu-Ray, DVD et 4K Ultra HD suivra le 12 avril.