Twitter rétropédale dans sa décision de vous forcer à utiliser une timeline non chronologique

Twitter a annulé la mise à jour qui permettait aux utilisateurs de basculer entre l’onglet Accueil, généré par un algorithme, et l’onglet Derniers, qui leur permet de voir les tweets par ordre chronologique.

Lorsque Twitter a déployé la mise à jour sur iOS jeudi, et que les versions Android et Web devraient l’obtenir « bientôt », les utilisateurs se sont plaints d’être forcés à utiliser l’onglet Accueil par défaut chaque fois qu’ils ouvraient l’application, ce qui rendait extrêmement difficile la visualisation des tweets dans l’ordre chronologique. Lundi, Twitter a rétabli la timeline après avoir reçu de nombreuses critiques.

« Nous vous avons entendu — certains d’entre vous veulent toujours voir les derniers Tweets en premier », a déclaré Twitter dans un tweet de son compte de support. « Nous avons rétabli la timeline et supprimé l’expérience des onglets pour le moment, pendant que nous explorons d’autres options ».

We heard you——some of you always want to see latest Tweets first. We’ve switched the timeline back and removed the tabbed experience for now while we explore other options. https://t.co/euVcPr9ij6 —Twitter Support (@TwitterSupport) March 14, 2022

La controverse a commencé en novembre dernier, lorsque Twitter a commencé à tester la fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de basculer entre les deux flux. Les utilisateurs ont critiqué la fonction de changement d’onglet immédiatement après son annonce à la fin de la semaine dernière, beaucoup d’entre eux disant qu’ils préfèrent le flux Derniers à la version Accueil, car les tweets sont souvent affichés dans le désordre dans ce dernier. Selon The Verge, voir des tweets hors séquence est déroutant, surtout lorsqu’il y a des événements de dernière minute comme l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

C’est encore plus déroutant lorsque des tweets périmés sont étiquetés comme étant les « meilleurs ».

Un flop

« Le retour forcé constant à la timeline d’accueil est la pire décision de produit de Twitter depuis des lustres », a tweeté Casey Newton de The Verge. « Je suis ici pour les derniers tweets, pas pour les meilleurs tweets ! ».

The constant forced reversion to the home timeline is Twitter’s worst product decision in ages. I’m here for the latest tweets, not the greatest tweets! —Casey Newton (@CaseyNewton) March 12, 2022

Le nouveau vice-président des produits grand public de Twitter, Jay Sullivan, et la directrice du design, Anita Patwardhan Butler, ont répondu au tweet de Newton, en mentionnant qu’ils allaient travailler sur le problème. « Donner aux gens le choix et le contrôle de leur expérience Twitter est super important. Je vais travailler sur ce point », a déclaré Sullivan. Butler a ajouté : « Il y a un peu de choses sous le capot qui rendent cela plus complexe qu’il n’y paraît, mais nous allons aborder et partager les options ouvertement ».