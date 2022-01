Apple ajoute enfin la fonction Universal Control pour iPad et Mac (en bêta)

Pour ceux qui l’ignorent, fonctionnalité phare de macOS Monterey, Universal Control vous pouvez utiliser le clavier et la souris de votre Mac avec un iPad en plaçant simplement les deux appareils l’un à côté de l’autre . Apple parle souvent de la magie de ses appareils lors de ses événements de presse, et c’est l’un de ces cas où cela semble quelque peu magique. Une personne pourra contrôler l’iPad tout en travaillant sur le Mac, et cette fonctionnalité s’attachera à apporter une intégration aux deux appareils pour tous les besoins.

Cela a été long à venir, mais Apple publie enfin sa fonction retardée Universal Control . Elle se trouve dans la version bêta des systèmes d’exploitation d’Apple, mais cela signifie que nous ne sommes plus qu’à une étape de son arrivée dans les versions officielles d’iPadOS et de macOS.