iPad Pro 2022 : une nouvelle puce et peut-être un écran plus grand pour le démarquer ?

L’iPad Pro n’a pas été présenté lors de l’événement Peek Performance d’Apple et on s’y attendait, et si vous vous demandez quand le nouveau modèle sera publié, Mark Gurman de Bloomberg semble avoir la réponse.

L’iPad Air 5 qui a été révélé lors de l’événement a gagné la connectivité 5G et la puce Apple M1 maison qui a jusqu’à présent été la marque de fabrique de l’iPad Pro de 2021, en ce qui concerne les meilleures tablettes de 2022. Pour 200 euros de moins, l’iPad Air 5 dispose d’un écran presque aussi grand (10,9 pouces contre 11 pouces) que l’iPad Pro de 11 pouces, de la même quantité de mémoire vive de 8 Go, d’une caméra principale de 12 mégapixels et d’une caméra frontale ultra-large de 12 mégapixels avec la fonction Center Stage.

Le modèle iPad Pro plus petit reste évidemment la meilleure tablette, grâce à l’écran ProMotion, jusqu’à 16 Go de RAM et 2 To de stockage, la reconnaissance Face ID, une double caméra arrière avec une caméra ultra-large supplémentaire de 10 mégapixels et une détection de profondeur LiDAR, davantage de haut-parleurs et une connectivité 5G mmWave plus rapide. Le modèle Pro de 12,9 pouces est même supérieur grâce à son écran mini-LED plus vif.

Gurman avait précédemment déclaré que les nouveaux modèles d’iPad Pro prendraient plus d’un an, il a maintenant réitéré cette affirmation et s’attend à ce qu’ils arrivent dans le courant de l’automne. Les modèles actuels ont été annoncés en avril de l’année dernière.

Il pense qu’Apple équipera la gamme d’iPad Pro 2022 de la nouvelle puce M2, qui sera apparemment fabriquée selon le processus de 3 nm et serait basée sur la puce A15. La puce M2 devrait être dotée du même processeur à 8 cœurs que la puce M1, mais pourrait offrir un GPU à 10 cœurs plus puissant.

De gros changement ?

Certains changements esthétiques sont également prévus et les tablettes devraient offrir un support de la charge MagSafe, mais il reste à savoir si cela sera possible grâce à une coque arrière en verre ou simplement un logo en verre.

Il y a également un faible espoir qu’Apple présente un modèle encore plus grand de 15 pouces, mais ne soyez pas trop optimiste. Apple fabrique actuellement l’une des meilleures tablettes du marché, et avec son rival Samsung qui tente d’attirer les consommateurs avec des caractéristiques telles qu’un écran plus grand de 14,6 pouces, il serait logique pour le géant de Cupertino d’en remettre une couche.