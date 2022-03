Les iPhone 14 Pro auront la nouvelle puce A16, les modèles standard conserveront la puce A15 Bionic

Si cela ne suffisait pas que seuls les modèles haut de gamme de l’iPhone 14 soient censés bénéficier d’un nouvel écran et peut-être d’un meilleur système de caméra, une nouvelle rumeur prétend que les modèles d’entrée de gamme pourraient également ne pas être plus rapides.

Ming-Chi Kuo, analyste fiable d’Apple, qui est devenu ces derniers jours un utilisateur actif de Twitter, a publié de nouvelles spécifications de la série iPhone 14. Tout d’abord, il réitère ce que nous entendons depuis un certain temps déjà : il n’y aura pas de modèle mini cette année et la gamme pourrait ressembler à ceci : un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022

Selon des rumeurs antérieures, l’encoche sur les modèles Pro sera remplacée par un design à double pilule et découpe de trou, et ils pourraient également retirer la caméra arrière principale de 12 mégapixels en faveur d’une caméra de 48 mégapixels qui cimentera davantage leur réputation de meilleurs photophones.

Apple travaillerait sur un nouveau processeur A16 Bionic qui devrait être légèrement plus rapide que la puce A15 qui équipe la série d’iPhone 13 ainsi que l’iPhone SE 3, étant donné qu’il sera probablement fabriqué en utilisant la technologie 4 nm plus avancée.

Il s’avère que cette puce n’équipera que deux nouveaux modèles. Kuo affirme qu’Apple n’équipera que l’iPhone 14 Pro et Pro Max avec le A16 Bionic, et que l’iPhone 14 et 14 Max s’en tiendra à l’ancien A15 Bionic, qui est suffisamment rapide.

Une mémoire vive plus rapide sur les modèles Pro

Il indique également que la gamme commencera avec 6 Go de RAM, ce qui serait une amélioration étant donné que les modèles d’entrée de gamme de l’iPhone 13 ont 4 Go de RAM. Ici aussi, Apple maintiendra une distinction entre les modèles standards et les modèles Pro, car Kuo précise que seuls les modèles Pro obtiendront la RAM LPDDR 5 plus rapide que les concurrents utilisent depuis un certain temps et que les deux autres modèles continueront à utiliser la technologie LPDDR 4 X.

Il y a également eu des rumeurs contradictoires quant à savoir si tous les nouveaux modèles auront des écrans avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, qui sont actuellement exclusifs aux modèles Pro. Les modèles Pro pourraient également recevoir un nouveau châssis en alliage de titane qui les rendrait plus durables et plus résistants aux rayures.

Au vu de toutes ces rumeurs, il semble que les iPhone 14 et 14 Max seront des versions améliorées des modèles iPhone 13 ordinaires, et Apple semble s’être inspiré des modèles Samsung Fan Edition. Nous devrons attendre le mois de septembre pour savoir si cette rumeur est vraie.