Le nouveau Mac mini M2 d’Apple pourrait prendre plus de temps que prévu

Nous avons de nouvelles rumeurs concernant les futurs Mac d’Apple. Les dernières informations proviennent du populaire analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, qui pensait que le nouveau Mac mini haut de gamme arriverait plus tard cette année. Cependant, il semble que les choses aient changé, puisqu’il affirme maintenant que le nouveau Mac mini M2 et les autres Mac arriveront en 2023.

Nous avons reçu des tonnes de rumeurs concernant Apple au cours des derniers jours. En effet, la plupart de ces rumeurs portaient sur les produits annoncés lors de l’événement Peek Performance. Cependant, nous avons également reçu des informations sur les futurs modèles de Mac qui pourraient être équipés d’un nouveau processeur Apple M2. La dernière rumeur prétend qu’Apple ne lancera pas un nouveau Mac mini M2 avant 2023, car il a pris l’un de ses précédents tweets pour annoncer la mauvaise nouvelle.

Donc oui, il semble que Ming-Chi Kuo ait reçu de nouvelles informations pour modifier sa publication originale. Et maintenant, il semble qu’Apple pourrait lancer le nouveau Mac Pro, un iMac Pro, et le nouveau Mac mini en 2023 seulement. En d’autres termes, vous aurez encore plus qu’assez de temps pour acheter un Mac mini M1 et plusieurs autres Mac alimentés par M1 en 2022. Il faut tout de même prendre cette information avec de grosses pincettes, car il ne s’agit que d’une rumeur, et nous avons entendu beaucoup de bruits concernant les futurs Mac équipés de processeurs M2.

[Updated]

2023: Mac Pro, iMac Pro and Mac mini https://t.co/NiloxXy0jv — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 11, 2022

Plus tôt cette semaine, nous avons vu Mark Gurman parler de ce même sujet, et il affirme qu’Apple développe des versions M2 du MacBook Pro de 13 pouces, de l’iMac de 24 pouces, et du Mac mini, mais il n’y a aucune mention d’un MacBook Air M2, donc nous devrons attendre et voir.

Quoi qu’il en soit, le nouveau processeur M2 d’Apple devrait comporter un processeur à 8 cœurs, mais il pourrait être doté d’un GPU plus grand avec 9 ou 10 cœurs. Quant au M2 Pro, nous ne connaissons pas encore tous les détails, mais il pourrait comporter un processeur à 12 cœurs. La puce M1 Pro actuelle possède un CPU de 10 cœurs et un GPU de 16 cœurs, donc nous pourrions également voir un boost du GPU. Les tests sur le M2 sont déjà en cours, comme en témoignent les références à la puce dans la dernière bêta de macOS Monterey.

Et il semble que le nouveau Mac mini pourrait également recevoir un nouveau look, car il pourrait arriver avec un châssis plus petit, un dessus en plexiglas, et deux options de couleurs différentes. À l’heure actuelle, le Mac mini M1 est vendu aux côtés d’anciens modèles haut de gamme qui continuent d’être équipés de puces Intel. Le modèle mis à jour pourrait voir Apple introduire les puces M2 et M2 Pro.