MWC 2022 : Samsung met à jour sa gamme Galaxy Book 2 Pro avec des webcams 1080p

À l’aube du MWC 2022, Samsung a dévoilé le nouveau Galaxy Book 2 Pro, un appareil fin et léger équipé des derniers processeurs à cœur Intel Evo 12e génération, jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage SSD NVMe. Le nouveau Galaxy Book 2 Pro est livré avec une connectivité Wi-Fi 6E et 5G pour permettre aux utilisateurs de travailler de n’importe où.

Comme le Galaxy Book 2 Pro 360, le Galaxy Book 2 Pro est disponible en deux tailles, un modèle de 13,3 pouces et un autre de 15,6 pouces. Les deux appareils seront dotés d’un écran Super AMOLED d’une résolution full HD. Si la résolution reste la même, la luminosité a été portée à 500 nits et prend en charge 120 % de la gamme de couleurs DCI-P3. Le contraste est de 1000000:1, ce qui correspond à ce que l’on attend d’un écran OLED, ce qui signifie que les couleurs ressortent vraiment sur un fond noir d’encre.

Le modèle de 13 pouces mesure 11,2 mm d’épaisseur et pèse 0,87 kg, tandis que le modèle de 15 pouces ne mesure que 11,7 mm et ne pèse que 1,11 kg. Les deux appareils seront disponibles dans les coloris Silver et Graphite.

Le nouveau Galaxy Book 2 Pro est équipé d’un processeur Intel Evo de 12e génération, et les utilisateurs pourront choisir des configurations i7 et i5. La carte graphique Intel Iris X équipera le modèle de 13 pouces, tandis que la variante de 15 pouces recevra les cartes graphiques Irix X et Intel Arc. Les appareils disposeront d’options de mémoire vive LPDDR5 de 8, 16 et 32 Go, et d’options de configuration SSD NVMe allant jusqu’à 1 To.

Le modèle de 13 pouces disposera d’une option Wi-Fi uniquement avec du Wi-Fi 6E, tandis que la variante de 15 pouces disposera de la 5G, de Wi-Fi 6E, et les deux appareils seront équipés du Bluetooth 5.1. Le modèle 13 pouces dispose également de deux haut-parleurs stéréo de 4 W, tandis que le modèle de 15 pouces dispose de deux haut-parleurs stéréo de 5 W. Les deux modèles sont réglés par AKG et prennent en charge le son Dolby Atmos. La caméra de ces appareils peut également enregistrer en 1080p.

Un peu de neuf dans le marché des ordinateurs portables

Le Galaxy Book 2 Pro prend également en charge la charge de 65 W avec le port Type-C, et en parlant des ports, la variante de 13 pouces est livrée avec un port Thunderbolt 4, un port USB-C, un port USB 3.1, un emplacement micro SD et un port casque et microphone. Le modèle de 15 pouces aura les mêmes ports, mais il disposera également d’un port HDMI. Il y a également un capteur d’empreintes digitales intégré dans la touche d’alimentation, et le modèle de 13 pouces a un clavier de type « Island » avec des touches rétroéclairées, tandis que le modèle 15 pouces avec des touches numériques.

Le Samsung Galaxy Book 2 Pro sera disponible en précommande à partir du 18 mars 2022. L’appareil sera disponible à partir du 1er avril, et son prix débutera à 1 299 euros pour le modèle de 13 pouces avec la puce Core i5, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le modèle Galaxy Book 2 Pro de 13 pouces (Core i7 / 16 Go / 512 Go) sera proposé à 1 499 euros et le Galaxy Book 2 Pro de 15 pouces (Core i7 / 16 Go / 512 Go) sera quant à lui vendu 1 599 euros.