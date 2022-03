Déballage des Galaxy S22 et Galaxy S22 Ultra : qu’y a-t-il dans la boîte ?

Samsung a enfin dévoilé sa très attendue gamme de smartphones Galaxy S22 : le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra. Ces trois smartphones phares ont beaucoup en commun, mais chacun d’entre eux s’adresse à une catégorie différente d’utilisateurs. Le Galaxy S22 Ultra est le plus distinct des trois, et il est proposé en quatre couleurs vives : Noir, Bordeaux, Gris, Bleu ciel et Rouge.

C’est le smartphone le plus haut de gamme de la gamme et il est proposé à partir de 1 199 dollars. En outre, vous vous demandez peut-être quel est le contenu de sa boîte — alors déballons-le ensemble !

La boîte du Galaxy S22/S22+ comprend le contenu suivant :

Samsung Galaxy S22 (dans la couleur que vous avez choisie)

Câble USB-C vers USB-C

Outil d’éjection de la carte SIM

Documentation spécifique à la région, y compris le guide de démarrage rapide

La boîte du Galaxy S22 Ultra comprend le contenu suivant :

Samsung Galaxy S22 Ultra (dans la couleur que vous avez choisie)

S Pen (à l’intérieur du téléphone)

Câble USB-C vers USB-C

Outil d’éjection de la carte SIM

Documentation spécifique à la région, y compris le guide de démarrage rapide

Une boîte assez minimaliste

Oui, c’est tout. Les fabricants de smartphones ont lentement inclus de moins en moins d’éléments dans leurs boîtes. Ils déclarent que c’est pour réduire les déchets et mieux prendre soin de l’environnement. Ils ont commencé à retirer les écouteurs des boîtes (depuis peu, ils peuvent le faire en France également), puis les adaptateurs de charge ont suivi. Il reste à voir s’ils finiront par ne plus inclure de câbles non plus.

Si vous avez déjà acheté un Galaxy S22 Ultra ou si vous prévoyez d’en acheter un, vous devriez peut-être envisager d’acheter un étui pour le protéger. Les rayures et les fissures ne feront que ruiner son aspect et son toucher premium — et aucun appareil phare ne devrait avoir à subir cela.

Ce smartphone est équipé d’une caméra frontale de 40 mégapixels, d’un écran de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’un S Pen et de quatre caméras à l’arrière. Il fonctionne avec la dernière version OneUI 4.1 et prend en charge la connectivité de données mobiles 5 G. C’est le meilleur téléphone à acheter parmi les trois si vous recherchez un excellent appareil photo avec prise en charge du stylet.

De bonnes premières impressions

Si vous voulez connaître mes premières impressions, je dirai que la couleur Bordeaux du Galaxy S22 Ultra est bien meilleure en vrai. Je pense aussi que le S Pen est du mauvais côté. Pour le petit Galaxy S22, c’est peut-être le meilleur matériel Android jamais créé. On a l’impression d’avoir un iPhone sous Android, mais l’énorme problème sera l’autonomie de sa petite batterie. Des compromis ont été faits ici par Samsung… Nous verrons bien.

Comme vous pouvez l’imaginer, je travaille déjà sur de nombreux autres contenus, mais en attendant, profitez-en !