Google lance un programme bêta pour les mises à jour des fonctionnalités des Pixel

Google a officiellement lancé Android 12L ce lundi. Aujourd’hui, la société a annoncé un tout nouveau programme bêta appelé Android 12 QPR3 (Quarterly Platform Releases) Beta 1, qui comprend maintenant une preview du prochain téléchargement de fonctionnalités Pixel. Google a également publié le Pixel Feature Drop de mars qui comprenait plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont un nouveau Rédaction intelligente pour les applications de messagerie.

Dans l’annonce de Reddit, Google a déclaré que la bêta d’Android 12 continuera avec les nouvelles mises à jour QPR livrées aux appareils Google Pixel dans le cadre des mises à jour Feature Drops, comme le souligne 9to5Google.

Aujourd’hui, la bêta d’Android 12 se poursuit avec la prochaine série de mises à jour. Celles-ci sont connues sous le nom de Quarterly Platform Releases (QPR) et livrées aux appareils Google Pixel dans le cadre des Feature Drops.

Google a également partagé que la nouvelle mise à jour logicielle Beta 1 améliore les fonctionnalités et l’expérience utilisateur globale. Elle est livrée avec plusieurs corrections de bugs, des optimisations et le dernier patch de sécurité.

La bêta 1 (S3B1.220218.004) comprend des améliorations de la fonctionnalité et de l’expérience utilisateur ainsi que les derniers correctifs de bugs, des optimisations et les correctifs de sécurité de mars 2022

La bêta 1 est disponible pour les appareils Google Pixel 4, 4a, 5, 5 a, et Pixel 6 et 6 Pro. Les utilisateurs doivent s’inscrire sur le site Android Beta, et ceux qui sont déjà inscrits devraient recevoir la mise à jour OTA prochainement. Ceux qui étaient déjà inscrits seront obligés de mettre à jour leurs appareils, ou de faire une réinitialisation d’usine pour revenir à la build Android 12 L stable. Il convient également de noter que les utilisateurs de Google Pixel 3 a et Pixel 3a XL recevront une mise à jour finale vers la version officielle publique de mars SP2A.220305.012 à la place.