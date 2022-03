Google ajoute des fonctions iMessage à l’application Messages d’Android

Google met à jour l’application de messagerie par défaut d’Android en y ajoutant la prise en charge des réactions iMessage et un partage amélioré des médias, dans le but d’attirer les clients des iPhone d’Apple vers les smartphones Pixel et d’autres smartphones Android. Les nouvelles mises à jour sont déployées à partir de cette semaine outre-Atlantique et dans certains pays du monde.

Le plus grand changement apporté par Google est la prise en charge des réactions iMessage, ou tapbacks. Alors que Google prend en charge les réactions entre les smartphones Android et que les iPhone prennent en charge les réactions entre iPhone, c’est la première fois que les deux sont interopérables — en quelque sorte. Les utilisateurs d’iPhone verront désormais leurs tapbacks convertis en emoji sur les smartphones Android, mais les utilisateurs Android resteront incapables d’envoyer des réactions aux iPhone. Cela signifie la fin des messages de type « Rire », du moins pour les utilisateurs d’Android.

Google vous permettra également de convertir les photos et les vidéos partagées par SMS en liens Google Photos, afin que la qualité originale du contenu multimédia reste intacte. Si vous utilisiez le RCS, comme le souligne Google, vous seriez en mesure de les partager en haute qualité.

Parmi les autres fonctionnalités de l’application Messages, citons de nouveaux filtres permettant de séparer les messages entre les conversations personnelles et professionnelles, la suppression automatique des messages contenant un mot de passe unique, des rappels pour vous rappeler de répondre à l’ami que vous avez laissé en lecture, des emojis personnalisés et des rappels d’anniversaire.

Apple doit adopter le RCS…

Google souhaite depuis longtemps qu’Apple intègre à la messagerie RCS dans sa propre application de messagerie. Bien que cela ne donnerait pas aux utilisateurs d’Android l’accès au service iMessage d’Apple, cela comblerait le fossé entre les expériences de la bulle « verte » et de la bulle « bleue ». Google a tenté aujourd’hui de renverser la situation entre iOS et Android en présentant les iPhone comme des appareils « désuets » et les smartphones Android comme des appareils compatibles avec les nouvelles normes modernes.

« Lorsque les personnes possédant un smartphone Android et un iPhone s’envoient des messages, tout ne fonctionne pas comme il le faudrait. C’est parce que ces conversations reposent sur le SMS, une norme de messagerie obsolète, au lieu du RCS, une norme industrielle moderne et plus sécurisée qu’Android utilise et qui permet des vidéos de haute qualité, des réactions aux emojis, un chiffrement de bout en bout, et bien plus encore », a déclaré Jan Jedrzejowicz, chef de produit pour Messages et Phone chez Google, « Ces nouvelles mises à jour ne peuvent pas tout faire. Nous encourageons Apple à rejoindre le reste de l’industrie mobile et à adopter RCS afin que nous puissions rendre la messagerie meilleure et plus sûre, quel que soit l’appareil que vous choisissez », poursuit-il.