Microsoft prévoit d’ajouter des onglets à l’explorateur de fichiers dans Windows 11

Il existe déjà de nombreuses façons de faire du multitâche dans Windows 11, les dispositions Snap et les groupes Snap étant les plus importantes, mais une capacité de multitâche la plus importante pourrait être en route.

Microsoft travaille sans relâche pour améliorer l’expérience de Windows 11 depuis le jour de son annonce. Il y a quelques jours, Microsoft a présenté en avant-première le paramètre Bluetooth facile à utiliser qui arrive dans Windows 11, et maintenant une fuite révèle que la société pourrait changer la façon dont l’explorateur de fichiers fonctionne. Selon la dernière rumeur, Microsoft travaille à l’introduction d’onglets dans Windows 11.

En 2017, les versions bêta de Windows 10 disposaient d’une fonctionnalité « Sets » qui vous permettait de créer des onglets dans les applications du système central pour un accès plus rapide à vos autres programmes et documents. Elle a finalement été annulée par Microsoft, et cette nouvelle fonctionnalité de Windows 11 est analogue, mais elle est uniquement intégrée à l’Explorateur de fichiers pour le moment.

Bien que la fonctionnalité n’ait pas encore atteint le canal Dev, elle a été découverte par le développeur Rafael Rivera. La fonctionnalité a été repérée dans la version de test 22572 de Windows 11. Comme on peut le voir dans l’image ci-dessous, les onglets de l’explorateur de fichiers permettront aux utilisateurs d’ouvrir plusieurs emplacements du disque (tels que les téléchargements, le bureau, le lecteur C) dans une seule fenêtre.

File Explorer tabs are back! (Windows 11 22572, feature 34370472) pic.twitter.com/U3t10Affdq — Rafael Rivera (@WithinRafael) March 9, 2022

C’est différent de la mise en œuvre actuelle dans laquelle un nouvel emplacement s’ouvre par-dessus l’emplacement actuel ou vous devez ouvrir une nouvelle fenêtre de l’explorateur de fichiers pour accéder à deux emplacements de disque différents en même temps. Grâce à la fonction d’onglets de l’Explorateur de fichiers de Windows 11, vous serez (probablement) en mesure d’ouvrir plusieurs emplacements dans une seule fenêtre.

Cette fonctionnalité est disponible dans le système macOS d’Apple depuis de nombreuses années, et il se pourrait qu’elle arrive enfin sous Windows.

Pas encore disponible

Étant donné que les onglets dans l’explorateur de fichiers sont en cours de test et sont cachés dans le canal Dev de Windows 11, cette fonctionnalité n’est pas liée à une version spécifique. Cela signifie qu’il y a une fois de plus la possibilité qu’elle ne soit jamais intégrée à la version grand public de Windows 11, et que Microsoft pourrait retirer la fonctionnalité du canal Dev à tout moment une fois qu’elle sera officielle.

Mais un rapide coup d’œil à l’application Feedback Hub révèle que les onglets dans l’Explorateur de fichiers sont la fonctionnalité la plus demandée, et il n’y a aucune raison pour que Microsoft l’annule.