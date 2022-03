TikTok annonce SoundOn, sa plateforme musicale tout-en-un

TikTok a une capacité unique à stimuler les tendances musicales. Parce que des sections courtes et accrocheuses d’une chanson peuvent être isolées pour être remixées en vidéo, des tubes inachevés comme « Boom » de Doja Cat ou « Shirt » de SZA peuvent encore devenir viraux. Emmy Meli, la chanteuse à l’origine de « I Am Woman », est passée d’inconnue à populaire en quelques jours grâce à la plateforme.

Mais, les clips audio d’une chanson d’un artiste n’apparaissent pas différemment d’une voix off narrant une vidéo de bricolage. Tout le monde peut télécharger des fichiers audio sur Tiktok pour les remixer, et des milliers d’utilisateurs peuvent danser sur une chanson sans que l’artiste musical en tire profit. Bien sûr, la plateforme verse des redevances à certains artistes, mais ces redevances sont dictées par la part de marché, et non par le nombre de vues, et tout le monde ne sait pas comment en tirer parti.

TikTok a changé cela mercredi. Apparemment, TikTok veut se développer dans d’autres secteurs que celui des vidéos de courte durée. La société de médias sociaux a annoncé le lancement de SoundOn, sa plateforme tout-en-un pour le marketing et la distribution de musique. Selon TikTok, SoundOn est sa propre plateforme de promotion et de distribution de musique, qui permettra aux artistes de « développer leurs bases de fans, d’exploiter leurs voix créatives et de faire entendre leur musique dans le monde entier ».

Les artistes peuvent utiliser SoundOn pour télécharger leur musique sur l’application TikTok, ainsi que sur d’autres plateformes musicales telles qu’Apple Music et Spotify. Tous les créateurs de musique conservent la propriété à 100 % de leurs chansons. Lorsque les artistes téléchargent leurs chansons sur TikTok ou d’autres plateformes musicales, ils commencent à gagner de l’argent lorsque quelqu’un écoute leur musique.

La première année, les créateurs gagneront 100 % des bénéfices des chansons, mais ensuite, TikTok prendra 10 %.

Une mission louable

Selon TikTok, en plus de tirer profit de leurs chansons, les musiciens recevront une « variété d’outils promotionnels et d’assistance » par le biais de SoundOn. Les artistes recevront des conseils sur la manière de comprendre et de développer leur public. En outre, les artistes recevront des conseils d’experts au sein d’une équipe dédiée aux artistes de SoundOn. Les artistes recevront également une aide pour promouvoir leur travail en commercialisant leurs chansons sur la plateforme TikTok.

Le responsable mondial de la musique chez TikTok, Ole Obermann, a déclaré : « Les nouveaux artistes et créateurs musicaux constituent une communauté dynamique au sein de TikTok, et SoundOn est conçu pour les aider à franchir les premières étapes de leur carrière. Nos équipes SoundOn guideront les créateurs dans leur voyage vers la grande scène et feront vivre à l’artiste l’expertise et la puissance de TikTok ». SoundOn est désormais entièrement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil et en Indonésie.