Les utilisateurs invités de Microsoft Teams auront bientôt accès à la fonction de sous-titres en direct

Microsoft Teams prépare une mise à jour qui étendra l’une de ses fonctions les plus utiles à un plus grand nombre d’utilisateurs. Selon une nouvelle entrée dans la feuille de route des produits Microsoft 365, les utilisateurs invités auront bientôt accès à la fonction de sous-titres en direct pour Microsoft Teams sur le bureau, une fonction actuellement disponible uniquement pour les utilisateurs enregistrés.

La feuille de route suggère que la mise à jour de la plateforme de collaboration est encore en cours de développement, mais devrait prendre effet pour tous les utilisateurs d’ici là fin avril.

Introduite peu après le passage généralisé au télétravail à la suite de la pandémie, la fonction de sous-titrage en direct de Teams est conçue pour garantir que tous les participants aux réunions vidéo puissent suivre efficacement le fil de la conversation. Cela inclut les personnes souffrant de déficiences auditives ou dont la maîtrise de la langue parlée lors de la réunion est imparfaite, mais aussi celles dont la connexion est mauvaise ou qui travaillent dans un environnement bruyant.

Jusqu’à présent, la fonction de sous-titrage en direct était enfermée derrière une barrière d’enregistrement. En d’autres termes, si une personne rejoignait une réunion en tant qu’invité par un lien fourni par l’hôte, elle devait se passer de la fonction d’accessibilité.

De nombreuses questions posées par des administrateurs informatiques sur le forum d’aide de Microsoft suggèrent que c’est un problème auquel un certain nombre d’entreprises ont été confrontées. Étrangement, les réponses des conseillers suggèrent qu’il existe peut-être une solution de contournement qui implique d’intervenir sur les paramètres de l’Admin Center, mais la fiabilité de cette méthode n’est pas claire.

Des fonctionnalités qui se multiplient

Cependant, avec la prochaine mise à jour, Microsoft simplifiera considérablement l’accès des invités à la fonction de sous-titrage en direct dans les réunions Teams, sans que l’administrateur du domaine hôte ait à se frayer un chemin dans les paramètres avancés.

Cette mise à jour est la dernière d’une longue série d’améliorations apportées par Microsoft dans le but de faire de Teams la plateforme de référence pour la collaboration au travail, face à la concurrence de plus en plus féroce de sociétés comme Zoom et Slack. Ces derniers mois, par exemple, Microsoft a annoncé de nouvelles intégrations entre Teams et Office, des filtres de chat conçus pour aider les utilisateurs à se concentrer sur la tâche à accomplir, et des optimisations qui réduisent la consommation d’énergie de la plateforme.