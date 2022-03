OnePlus détaille comment elle compte améliorer l’expérience Android avec OxygenOS 13

En toile de fond du Mobile World Congress qui vient de s’achever, OnePlus a clairement indiqué que Oxygen OS est là pour rester et qu’il ne fusionnera pas avec Color OS d’Oppo pour former un nouvel « OS unifié ». Il y a quelques semaines, OnePlus a annoncé qu’elle organisera un Open Ears Forum (OEF) fermé avec certains utilisateurs de OnePlus et d’OxygenOS pour discuter de ses plans pour OxygenOS 13. Eh bien, la société a maintenant de l’OEF et a révélé comment elle prévoit de travailler sur certaines parties de OxygenOS 13.

Dans sa publication, OnePlus explique que le développement d’OxygenOS 13 est en bonne voie. La société a partagé qu’elle travaillera avec les utilisateurs de OnePlus main dans la main pour développer OxygenOS 13. OnePlus a également partagé certaines des fonctionnalités qu’elle apportera au système d’exploitation. Cependant, aucun détail sur les fonctionnalités d’OxygenOS 13 n’a été publié, car elles sont actuellement sous NDA (accord de non-divulgation).

Cependant, la société ne nous a pas laissé dans l’obscurité totale, car elle a posté des actions de suivi pour OxygenOS 13 basées sur les commentaires des clients, ce qui nous donne une idée de la façon dont la société prévoit de développer le nouveau système d’exploitation :

Améliorer la personnalisation et la cohérence de l’interface utilisateur Améliorer la cohérence du système et optimiser le parcours de certaines fonctions Ajouter davantage de fonctionnalités dans le Always on Display (comme le lecteur de musique) Optimiser le Zen Mode pour offrir aux utilisateurs une expérience plus immersive et plus efficace Maintenir une communication positive avec vous les gars (comme l’optimisation des projets CBT, plus d’OEF, etc)

En plus de révéler des détails sur OxygenOS 13, OnePlus a également admis que la version OxygenOS 12 n’a pas été si bien que ça. La société précise qu’elle n’a pas répondu à ses attentes et qu’elle s’améliorera à l’avenir avec OxygenOS 13. « Nous prévoyons d’accélérer toutes les mises à jour pour OxygenOS et ColorOS, tout en améliorant la qualité de construction du logiciel », déclare OnePlus dans l’article du forum.

OxygenOS et ColorOS

Lorsqu’on lui demande quelle est la relation entre OxygenOS et ColorOS, OnePlus répond :

Dans le contexte de l’intégration, Oxygen OS et Color OS sont deux produits ayant chacun leurs forces. Face à de forts concurrents sur le marché mondial, combiner les forces des deux est la seule façon de vraiment tirer parti des forces de OPPO et de OnePlus et de fournir de meilleurs produits à nos clients. Les équipes OS sont totalement intégrées en une seule et sont prêtes à collaborer et à apprendre de l’expérience de chacun, ensemble nous construirons des produits OS main dans la main.

Vous pouvez en savoir plus sur OxygenOS 13 et le dernier OEF de OnePlus.