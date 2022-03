Signal va ajouter une fonctionnalité populaire originale de Snapchat, les Stories

Depuis que la nouvelle a éclaté concernant la confidentialité et que Elon Musk a tweeté l’application, le nombre d’utilisateurs de Signal a explosé. Bien que beaucoup de gens aient commencé à utiliser Signal, il y avait beaucoup de fonctionnalités manquantes par rapport à ses concurrents, mais maintenant, l’application essaie d’ajouter les Stories à ses fonctionnalités.

Selon l’article de XDA Developers, un code a été repéré, laissant entendre que l’application Signal va ajouter de nouvelles fonctionnalités comme les Stories. Pour ajouter, la plateforme originale qui a introduit le concept de Stories était Snapchat.

L’article de XDA Developers a repéré le dernier APK de Signal montrant des chaînes liées à une fonctionnalité de story. D’après ce que l’article a recueilli, la fonctionnalité à venir de Signal serait analogue aux Stories d’Instagram et de Snapchat.

La publication note que les utilisateurs seront en mesure de choisir deux types de Stories différentes, à savoir une story privée ou une story de groupe. L’article précise que la story de groupe peut être envoyée à tous les groupes existants de l’utilisateur. Une story privée, en revanche, ne sera limitée qu’aux personnes que celui qui la publication aura choisies. Cette fonctionnalité est assez analogue à l’option « amis proches » d’Instagram.

Les commentaires concernant la nouvelle fonctionnalité sont encore en cours de collecte, mais un compte sur Twitter a répondu au tweet de XDA avec une longue réaction « Nooooooooooooooooooooooo no no no no ». Pour l’heure, on ignore encore si les utilisateurs soucieux de leur vie privée seront satisfaits de cette nouvelle fonctionnalité.

Nooooooooooooooooooooooo no no no — prashanth (@DecemberSummit) March 9, 2022

Les Stories ont gagné en popularité

Les Stories étaient une fonctionnalité limitative, mais ont gagné en popularité, car elles permettaient aux utilisateurs de partager des photos ou des vidéos pendant seulement 24 heures. Passé ce délai, les Stories disparaissaient. D’autre part, Instagram a adopté une approche différente des Stories, et bien que la plateforme a suivi le format de disparition en 24 heures, elle a ajouté une autre couche aux Stories. Instagram a permis aux utilisateurs de stocker des Stories même après leur disparition sur les profils des utilisateurs.

En revenant en arrière, cette fonctionnalité est devenue un exploit populaire des utilisateurs de Snapchat et a même contribué à la croissance de la plateforme après son introduction initiale en 2013. En outre, le succès de Snapchat Stories a même conduit à un certain nombre d’autres imitations.

L’un des copieurs les plus populaires, comme mentionné précédemment, est Instagram qui a adopté la même fonctionnalité sous le même nom. Outre Instagram, WhatsApp a décidé d’ajouter la fonction Statut, qui fonctionne toujours de manière analogue aux Stories.

Twitter est une autre plateforme qui a essayé la fonctionnalité en lançant brièvement sa propre version reconditionnée appelée Snapchat Stories, connue sous le nom de Fleets. Signal, l’une des applications de messagerie les plus populaires, axée sur la protection de la vie privée, pourrait être la prochaine plateforme à ajouter la populaire fonction de contenu éphémère.