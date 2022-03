Nothing annonce une grosse collecte de fonds, et un événement le 23 mars

Nothing annonce une grosse collecte de fonds, et un événement le 23 mars

Nothing a officiellement annoncé qu’elle organisera un événement le 23 mars 2022 à 15 heures, heure française. L’événement « The Truth » sera organisé virtuellement et Nothing annonce qu’elle annoncera sa feuille de route pour 2022 lors de cet événement spécial. Vous pouvez vous rendre sur le site pour vous inscrire à l’événement dès maintenant.

En appelant son événement du 23 mars The Truth, on peut supposer que Nothing veut remettre les pendules à l’heure et définir les attentes pour l’année à venir.

En plus de l’événement Nothing, la société a également annoncé une levée de fonds de 70 millions de dollars en série B. Cette levée de fonds est menée par EQT Ventures et C Ventures et comprend d’autres participants tels que CV, Future Shape de Tony Fadell, Gaorong Capital et Animoca Brands.

Cette nouvelle levée de fonds porte le total des fonds levés par Nothing à 144 millions de dollars à ce jour. Ce montant comprend 1,5 million de dollars que la société a collectés lors de son premier tour d’investissement communautaire. Nothing a également révélé qu’elle organisera un autre tour d’investissement communautaire et qu’elle en dévoilera davantage lors de l’événement « The Truth ».

Notre première année a été un échauffement, et nous sommes impatients de révéler ce que nous construisons chez Nothing lors du prochain événement.

À propos de la levée de fonds de série B, Carl Pei a déclaré que Nothing disposait désormais du « carburant » nécessaire pour « réaliser la prochaine phase de [sa] vision ». Nothing affirme que le nouveau financement servira à développer son écosystème de produits et à établir son London Design Hub. Pei a ajouté qu’il était impatient de révéler plus de produits sur lesquels Nothing a travaillé lors de l’événement du 23 mars.

Le lancement du Nothing Phone ?

Un certain nombre de rumeurs (et même des teasers de Carl Pei lui-même) ont fait surface au sujet du smartphone Nothing ces derniers jours. Un rapport de TechCrunch a affirmé que Nothing présentera son smartphone le mois prochain, et nous nous attendons à ce que Nothing annonce officiellement quelque chose en rapport avec le smartphone lors de l’événement. Malheureusement, on sait peu de choses sur les spécifications ou les caractéristiques du smartphone de Nothing.

Un responsable de Nothing a également annoncé que l’entreprise avait « accéléré le développement » d’autres produits technologiques. Nous pourrions donc voir Nothing révéler d’autres produits (autres que les smartphones) tels que des blocs de charge et d’autres accessoires, lors de l’événement.