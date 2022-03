Apple abandonne l’iMac de 27 pouces après le lancement des Mac Studio et Studio Display

L’année dernière, nous avons vu Apple abandonner son iMac Intel de 21,5 pouces après le lancement du nouvel iMac de 24 pouces au début de l’année 2021. Hier, le géant de Cupertino a lancé l’un des ordinateurs de bureau Mac tout-en-un les plus puissants, le Mac Studio, avec son Display Studio de 27 pouces.

Aujourd’hui, Apple a abandonné son modèle iMac de 27 pouces, éliminant ainsi cette offre de son portefeuille de produits.

Il s’agit d’une décision surprenante de la part d’Apple, car la dernière mise à jour de l’iMac de 27 pouces avec des disques SSD, le processeur Intel de 10e génération et un écran à nano-texture remonte à 2020. Cependant, il semble qu’Apple veuille désormais proposer uniquement des iMac équipés de puces M1, car les clients n’ont que l’option d’obtenir l’iMac M1 24 pouces de l’année dernière ou d’obtenir le dernier Mac Studio équipé de son chipset M1 Max ou du dernier M1 Ultra.

Pour en venir aux principales caractéristiques du modèle iMac de 27 pouces mis à niveau, il est équipé d’un processeur Intel Core de 10e génération, avec une option pour un processeur 10 cœurs, et 128 Go de mémoire vive (RAM). Il est équipé du GPU Radeon Pro 5000 qui offre des performances graphiques 55 % supérieures à celles de son prédécesseur.

En outre, les utilisateurs peuvent configurer l’ordinateur de bureau tout-en-un avec un stockage SSD allant jusqu’à 8 To.

Adieu les puces Intel

Pour ce qui est de la dernière configuration de Mac Studio, elle est livrée soit avec un M1 Max d’Apple, soit avec sa puce la plus puissante à ce jour, le M1 Ultra. L’ordinateur de bureau peut être configuré avec un chipset M1 Ultra jusqu’à un CPU de 20 cœurs, un GPU de 64 cœurs et un Neural Engine de 32 cœurs. Il est également doté de haut-parleurs intégrés, d’une série de ports de connexion et d’un facteur de forme compact. Le Mac Studio est associé au Studio Display, qui est un écran 5K de 27 pouces avec une caméra de 12 mégapixels prenant en charge la fonction Center Stage, et des haut-parleurs intégrés, et il rejoint le modèle Pro Display XDR de 32 pouces.

Ainsi, pour les utilisateurs qui espéraient une réduction du prix de l’iMac 27 pouces suite au lancement du Mac Studio, c’est une déception. De plus, on ne sait pas encore si Apple réintroduira l’iMac de 27 pouces dans sa gamme de produits reconditionnés à l’avenir.