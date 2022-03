Carl Pei a montré un prototype de smartphone Nothing au PDG de Qualcomm

Nothing laisse présager l’introduction prochaine d’un smartphone Android équipé d’une puce Snapdragon. La société a commencé à en parler en février, lorsque Carl Pei a été vu en train de poser des questions à ses abonnés Twitter sur Android, son système d’exploitation préféré et d’autres sujets liés aux smartphones. La semaine dernière, un rapport de TechCrunch a affirmé que Nothing travaille sur un smartphone depuis plus d’un an et demi et qu’il sera présenté le mois prochain.

Dans le même rapport, TechCrunch a mentionné que Carl Pei a présenté le smartphone à plusieurs cadres clés lors de l’événement MWC 2022. Pei a même partagé une photo avec Enrico Salvatori, SVP de Qualcomm, avec la légende suivante : « Nous avons hâte de travailler ensemble ».

Le célèbre leaker, Evan Blass, a maintenant partagé une photo de Carl Pei montrant un smartphone non annoncé au PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, lors du même événement. Bien que l’image ne révèle pas grand-chose, on peut en déduire certaines choses. Théoriquement, il pourrait s’agir d’une rencontre entre Pei et Amon pour montrer les progrès réalisés par Nothing avec son smartphone.

Évidemment, si c’est le cas, le smartphone serait probablement équipé d’un chipset Qualcomm.

Le châssis du smartphone semble être entièrement noir. On pensait auparavant que le smartphone Nothing aurait certains éléments de design des écouteurs ear(1) avec une coque arrière transparente, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Une autre possibilité est que le smartphone montré soit placé dans un étui pour le cacher. En haut à gauche, il semble y avoir un bloc de caméra au design carré.

Cependant, on ne peut rien conclure d’autre à partir de l’image. Sur la base de la rumeur selon laquelle le smartphone sera présenté dans le courant du mois prochain, nous pouvons nous attendre à ce que Nothing révèle davantage d’informations sur son premier smartphone dans les jours à venir.

Pour rappel, Nothing a lancé son premier produit, une paire d’écouteurs sans fil, l’année dernière. Mais depuis le début, Pei a été clair sur le fait qu’il prévoit de produire un écosystème complet d’appareils. Un smartphone serait une partie logique de cet écosystème, même si j’étais intéressé de voir ce que la société est capable de réaliser après avoir existé seulement pendant un peu plus d’un an.