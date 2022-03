Un croquis révèle la présence de deux torches distinctes à l’arrière du OnePlus Nord 2T 5G

La lampe de poche est l’une des fonctions les plus discrètes d’un smartphone. Habituellement perçue comme une réflexion après coup par la plupart des fabricants de smartphones, cette année, la modeste lampe de poche reçoit une certaine attention de la part des entreprises.

Google, par exemple, prévoirait d’ajouter des commandes à Android 13 qui permettront aux utilisateurs de modifier la luminosité de la torche pour rendre la lumière plus puissante en cas de besoin. Et maintenant, selon PriceBaba, OnePlus prévoit d’équiper le OnePlus Nord 2T de deux torches sur le panneau arrière.

Un croquis posté sur PriceBaba montre deux lumières le long du haut et du bas du panneau arrière droit. L’une est intitulée « Warm Flashlight », tandis que l’autre indique « Cool Flashlight ». Le seul autre marquage est celui de l’objectif ultra-large du smartphone. L’autre objectif sur l’anneau inférieur serait monochrome, tandis que l’objectif de la caméra principale est logé dans l’anneau situé en haut du panneau arrière.

Selon une précédente fuite, le OnePlus Nord 2T serait équipé d’un capteur de caméra primaire de 50 mégapixels, d’un capteur de caméra de 8 mégapixels derrière l’objectif ultra grand-angle et d’une caméra monochrome pilotée par un capteur de caméra de 2 mégapixels. Une caméra frontale de 32 mégapixels devrait se trouver en façade du Nord 2T.

Un lancement en Inde

Parmi les autres spécifications évoquées, citons l’utilisation du chipset Dimensity 1300 de MediaTek pour alimenter le smartphone. Nous pourrions voir l’appareil arborer un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution full HD+, soit 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Non seulement nous nous attendons à ce qu’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh soit incluse, mais cette dernière devrait également prendre en charge la charge rapide à 80 W, tout comme le OnePlus 10 Pro.

Les options de mémoire comprendront 6 Go/8 Go et 12 Go de RAM ainsi que 128 Go et 256 Go de stockage. OxygenOS 12, basé sur Android 12, devrait être préinstallé. Le prix et la disponibilité sont inconnus à ce jour, et il n’est pas clair si OnePlus prévoit une sortie mondiale de ce modèle. Pour l’instant, il devrait être proposé en Inde prochainement.